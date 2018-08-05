الأحد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 31-20 31-20 30-20 بيت لحم 31-20 31-20 30-20 رام الله والبيرة 29-19 29-19 28-19 طولكرم 33-24 33-24 32-24 نابلس 33-21 33-21 32-21 قلقيلية 33-24 33-24 32-24 جنين 34-23 34-23 33-23 سلفيت 31-20 31-20 30-20 طوباس 34-23 34-23 33-23 روابي 32-20 32-20 31-20 الخليل 30-19 30-19 29-19 غزه 31-25 31-25 30-25 أريحا 41-27 41-27 40-27 خانيونس 31-25 31-25 30-25 الأغوار الشمالية 39-25 39-25 38-25 رفح 32-24 32-24 31-24

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين 2018/08/06: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/08/07: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/08/08: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: