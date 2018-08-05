القواسمي: توقيع أي هدنة بين حماس وإسرائيل بعدياً عن الشرعية موافقة على صفقة القرن



وأضاف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نؤكد أن اتفاقية الهدنة التي تم التوقيع عليها في القاهرة بعد عدوان 2014 على قطاع غزة، كانت برعاية منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير، وهذا أدى إلى تثبيت الموقف الفلسطيني في ذلك الوقت".



واعتبر القواسمي، أن ما يحدث الآن، بعيد كل البعد عن الشرعية الفلسطينية، ويعني تمرير المخطط الإسرائيلي الأمريكي، الذي يحاول الالتفاف على موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومنظمة التحرير، وحركة فتح، والشعب الفلسطيني الصامد ضد أمريكا وإسرائيل في موقفها التصفوي للقضية الفلسطينية".



وفي السياق، قال القواسمي: "نحذر حركة حماس بأن العبث بالقضايا الوطنية، تحت بند الوضع الإنساني، خطير للغاية، ويصب في مربع الخيانة الوطنية، ونعتقد أن حماس لن تجرؤ على الدخول إليه بالمطلق".

خاص دنيا الوطنقال أسامة القواسمي، المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح، عضو مجلسها الثوري: "إن توقيع أي هدنة وأي اتفاقية بين حماس واسرائيل بعيداً عن الشرعية الفلسطينية ومنظمة التحرير والسلطة، يعتبر موافقة رسمية على (صفقة القرن) التي أطلقنا عليها صفقة العار".