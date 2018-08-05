بالرغم من أزمة الوقود بغزة.. حمادة.. أسطوانة 12 كيلو بـ 63 شيكلاً

خاص دنيا الوطنأكد سمير حمادة، رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات الوقود في قطاع غزة، أن هناك أزمة كبيرة في الوقود داخل القطاع، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن سعر تعبئة أسطوانة الغاز كما هو، ويبلغ 63 شيكلاً بوزن 12 كيلو.وأشار حمادة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إلى أن احتياج قطاع غزة من غاز الطهي يبلغ 350 طناً بشكل يومي، ولكن نتيجة إغلاق (معبر كرم أبو سالم) فقد تم نفاذ المخزون من المحطات التي أغلقت أبوابها.