ما هي أسباب انخفاض أسعار الخضراوات في الأسواق.. وهذا ما حدث مع البطيخ الكبير



وفي السياق، قال: "البطيخ هذا العام، يتعرض لنفس المشكلة، حيث أن كبر حجم البطيخ طبعي جدا، أصيب بمرض جديد، أدى إلى كبر حجم الثمرة، بالإضافة إلى الظروف المناخية قاسية جداً، كذلك انه كان من المفترض ان يتأخر قطفه لانه كان مركب على الفرع".



خاص دنيا الوطنأكد نزار الوحيدي، المدير العام للإرشاد والتنمية لوزارة الزراعة في غزّة، أن أسواق قطاع غزة، تشهد انخفاضاً ملحوظاً على أسعار الخضراوات، مرجعاً أسباب ذلك إلى ارتفاع كمية الإنتاج، وعدم تصدير الخضراوات إلى الخارج، نتيجة إغلاق المعابر، بالإضافة إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.وفي السياق ذاته، أشار الوحيدي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" إلى أن وزارة الزراعة لا تتدخل في تحديد أسعار الخضراوات، قائلاً: "نفتح باب الاستيراد في حال ارتفاع سعر الخضراوات، أو نُغلق باب التصدير في حال انخفاضها".وأضاف: "إذا كان السعر لا يلبي احتياجات المزارع في إنتاج المحصول، فإننا نمنع الاستيراد حتى يتم تثبت المنتج ورفع أسعاره قليلاً، ولكن في حال زيادة الإنتاج من المحصول وأصبح هناك فائض، ولا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن فإننا نثبت السعر، ولا نسمح بارتفاعه"، لافتاً إلى أن الخسارة والربح تتحدد بحسب الطلب والعرض.وفيما يتعلق بأسعار الفواكه، أكد المدير العام للإرشاد والتنمية لوزارة الزراعة في غزّة، أن الأسعار مناسبة ومطلوبة لجميع المواطنين، لافتا إلى أنه بالرغم من الزيادة في الإنتاج الا أن الأسعار ثابتة.وحول سبب كبر حجم البطيخ المنتشر بالأسواق، أكد الوحيدي أن هناك إشاعات حول وجود أخطاء في إنتاج المحصول، بالإضافة إلى بعض الأمراض، بالإضافة الى الاشاعات ضد المزراعين بأنهم يريدون استيراد من داخل فلسطين "المحتلة".