دولي

هذه تفاصيل موجة الحر التي تجتاح أوروبا

هذه تفاصيل موجة الحر التي تجتاح أوروبا
رام الله - دنيا الوطن
تواصل ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، اليوم السبت، حيث سجلت مستويات قياسية وصلت إلى 46 درجة مئوية في البرتغال في وقت أذابت الحرارة المرتفعة الأسفلت في دول أخرى وأُغلق طريق سريع جراء اندلاع حريق.

في جنوب إسبانيا، استمر الطقس الحار بالتأثير على مدينة قرطبة السياحية، حيث بلغت الحرارة 44 درجة مئوية.

وفي شمال شرق البلاد، أدى حريق اندلع عند الحدود مع فرنسا إلى إغلاق طريق سريع بين البلدين اليوم السبت، قبل أن يعاد فتحه بعد السيطرة على الحريق بمساعدة ست طائرات ومروحيات ترش المياه.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا إلى وفاة ثلاثة أشخاص هذا الأسبوع، حيث توفي رجل في برشلونة رجحت وسائل الإعلام أن يكون مشردا بعدما عُثر عليه ملقيا في أحد الشوارع الجمعة ونُقل إلى المستشفى قبل أن تعلن وفاته لاحقا جراء ضربة شمس، وفق بيان للدفاع المدني في كاتالونيا.

ولقي رجلان آخران هما عامل طرق في الأربعينات من عمره ومتقاعد يبلغ من العمر 78 عاما كان يعتني بحديقته، حتفهما جراء تعرضهما لضربة شمس هذا الأسبوع.

ذكرت باولا ليتاو من المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن موجة الحر ستبلغ ذروتها السبت.

وقال مدير عمليات الإنقاذ في منطقة مونشيك الجنوبية فيكتور فاز بينتو لوسائل إعلام محلية، إن حريقا اندلع في الغابات على جبهتين جراء بلوغ درجة الحرارة "46 درجة مئوية تبدو كأنها 50 درجة" مع انخفاض مستوى الرطوبة في الجو.

وذكر أن ما يقارب من 740 عنصر إطفاء يحاولون إخماده بمساعدة عشر طائرات ومروحيات ترش المياه على المكان وهو ما أكده الدفاع المدني.

وفي لشبونة، أغلقت السلطات ساحات الألعاب ودعت الناس إلى تجنب النزهات والأنشطة الخارجية.

وتم فتح مراكز إيواء للمشردين في وقت سابق اليوم السبت للسماح لهم بالاحتماء من الحرارة المرتفعة.

في فيينا، تم تزويد كلاب بوليسية سترافق الشرطة خلال بطولة للكرة الطائرة الشاطئية بأحذية خاصة.

وذكرت الشرطة أنه رغم عدم بلوغ الحرارة أكثر من 34 درجة مئوية اليوم السبت إلا أن الكلاب ستقضي ساعات تسير على أسطح معرضة للشمس قد تتجاوز درجة حرارتها 50 درجة مئوية، ما يستدعي تزويدها الأحذية.

وفي هولندا، أغلقت السلطات أجزاء من بعض الطرق السريعة، حيث أدت الحرارة إلى ذوبان الأسفلت.

وفي مدينة زفوله وسط البلاد، تم قطع أغصان نحو مئة شجرة أشار التلفزيون الهولندي الرسمي إلى أنها قد تنكسر جراء الحرارة وتشكل خطرا على السائقين أو المارة.

كما تم إغلاق أربعة مفاعلات نووية في فرنسا جراء موجة الحر.

وذكرت شركة الطاقة الفرنسية (إي دي إف) أن الاجراءات اتخذت لتجنب ارتفاع درجة الحرارة في الأنهر التي يتم سحب المياه منها لتبريد المفاعلات قبل إعادتها إليها.

ويتوقع أن يواجه الأشخاص الذي يقضون إجازاتهم في إيطاليا أحوالا جوية سيئة أينما توجهوا.

ففي الشمال، لا تزال درجات الحرارة مرتفعة في حين يتوقع أن يشهد الجنوب طقسا عاصفا.

وذكر الاعلام الايطالي ان امرأة في عامها التاسع والسبعين توفيت اليوم السبت على شاطىء في ليغوريا (شمال غرب) جراء ارتفاع الحرارة.

وهذا الأسبوع، نشرت رابطة (ليغامبينتي) المدافعة عن البيئة تقريرا عن الآثار السلبية لموجات الحر كشفت فيه أن إقليم لاتسيو الذي يضم العاصمة روما شهد وفاة نحو 7700 شخص جراء موجات الحر منذ العام 2000.

وتحسنت أحوال الطقس في السويد التي شهدت خلال تموز (يوليو) الماضي الأكثر سخونة منذ أكثر من 250 عاما مع هطول الأمطار في معظم أنحاء البلاد.

أخبار ذات صلة

تحطم طائرتين بفارق ساعات في سويسرا

تحطم طائرتين بفارق ساعات في سويسرا

كارثة الحرائق تُطيح بوزير في اليونان

كارثة الحرائق تُطيح بوزير في اليونان

بمبدأ المعاملة بالمثل.. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين

بمبدأ المعاملة بالمثل.. أردوغان يفرض عقوبات على وزيرين أمريكيين

لتصل لـ 0%.. بوتين يوقع على قانون خفض رسوم تصدير النفط

لتصل لـ 0%.. بوتين يوقع على قانون خفض رسوم تصدير النفط

تغريم أول امرأة خرقت حظر لبس النقاب بالدنمارك

تغريم أول امرأة خرقت حظر لبس النقاب بالدنمارك

خلال الحرب العالمية الثانية.. هتلر سعى لتدمير لندن بهذا السلاح الرهيب

خلال الحرب العالمية الثانية.. هتلر سعى لتدمير لندن بهذا السلاح الرهيب

مصرع 18 شخصاً في تحطم مروحية من طراز (مي 8) بروسيا

مصرع 18 شخصاً في تحطم مروحية من طراز (مي 8) بروسيا

مع تصاعد الأزمة.. واشنطن تُصر على عقوباتها لتركيا وأنقرة ترفض لغة التهديد

مع تصاعد الأزمة.. واشنطن تُصر على عقوباتها لتركيا وأنقرة ترفض لغة التهديد

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الرئيس يستقبل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم

الرئيس يستقبل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم

مصرع شاب في حادث سير جنوب الخليل

مصرع شاب في حادث سير جنوب الخليل

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

اصابة 5 مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس

اصابة 5 مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في 277 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في 277 حادث سير الأسبوع الماضي

التربية تحتفي بأوائل &#34;الإنجاز&#34; في أريحا

التربية تحتفي بأوائل "الإنجاز" في أريحا

دعوات لتصعيد النضال المساند للأسرى والخان الأحمر

دعوات لتصعيد النضال المساند للأسرى والخان الأحمر

قيادي بحماس: أيام قليلة وسيظهر ما إذا كنا أمام انفراجة أم تصعيد بغزة

قيادي بحماس: أيام قليلة وسيظهر ما إذا كنا أمام انفراجة أم تصعيد بغزة

منوعات

صوت ذكرى&#34;النشاز&#34; أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صوت ذكرى"النشاز" أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صفعة جديدة لـ&#34;تامر حسني&#34; بعد تسريب ألبومه &#34;عيش بشوقك&#34; كاملاً

صفعة جديدة لـ"تامر حسني" بعد تسريب ألبومه "عيش بشوقك" كاملاً

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم &#34;الديزل&#34;

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم "الديزل"

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

شاهد: 1000 وردة لـ&#34;ضحايا التعذيب&#34; على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: 1000 وردة لـ"ضحايا التعذيب" على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

عربي

حيدر العبادي يقترب من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء في العراق

حيدر العبادي يقترب من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء في العراق

مسؤول إيراني: &#34;سنبقى في سوريا طالما أرادت الحكومة السورية ذلك&#34;

مسؤول إيراني: "سنبقى في سوريا طالما أرادت الحكومة السورية ذلك"

شاهد: في اليمن فقط.. صواريخ من فوق رؤوس اللاعبين

شاهد: في اليمن فقط.. صواريخ من فوق رؤوس اللاعبين

سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا

سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا