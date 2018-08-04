الرئيس يستقبل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد المنتخب العراقي الشقيق لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب.





ورحب بالمنتخب العراقي الشقيق، في بلده الثاني فلسطين، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والعراقي.





وقال الرئيس: "أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني، ونرحب بأشقائنا وإخواننا من العراق الشقيق في هذه الزيارة المميزة التي نعتز بها، وهي نوع من أنواع التواصل بين الأشقاء".





وأضاف، "نعرف أن الظروف صعبة، وأنهم وضعوا العراقيل أمام وصولكم لفلسطين، ولكن تصميمكم للوصول إلى فلسطين وإلى أرض بيت المقدس والقدس، يؤكد حرصكم على فلسطين وشعبها".





وتابع الرئيس: "نتمنى أن لا تكون هذه الزيارة هي الأخيرة لكم إلى فلسطين، ومن هنا جاء الحرص على زيارتكم لفلسطين واللعب على أرضها ومع إخوانكم".





وقال: "كل التحية للشعب العراقي الشقيق، وبالمناسبة فإن الدم العراقي اختلط مع الدم الفلسطيني، وللجيش العراقي مقابر ستزورونها في فلسطين، وإن شاء الله تكون زيارتكم القادمة وقد تحققت الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وسنهزم صفقة العصر، وسنهزم الانقسام، وستعود غزة والضفة والقدس بلداً واحداً ليقف إلى جانب أشقائه العرب".





بدوره، أكد رئيس بعثة المنتخب العراقي علي الأسدي، على العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والعراقي.





وأشار إلى أن المنتخب العراقي أصر على الحضور واللعب على أرض فلسطين، رغم كل المعيقات التي وضعت في طريقه للتأكيد على وقوف العراق إلى جانب الأشقاء في فلسطين.





وثمن الأسدي حفاوة الاستقبال التي وجدوها لدى الشعب الفلسطيني، والترحيب الكبير من قبل الاتحاد الفلسطيني الذي قدم كل شيء لإنجاح هذه الزيارة.

رام الله - دنيا الوطن