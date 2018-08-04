شؤون فلسطينية

الرئيس يستقبل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم

الرئيس يستقبل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد المنتخب العراقي الشقيق لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب.

ورحب بالمنتخب العراقي الشقيق، في بلده الثاني فلسطين، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والعراقي.

وقال الرئيس: "أهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني، ونرحب بأشقائنا وإخواننا من العراق الشقيق في هذه الزيارة المميزة التي نعتز بها، وهي نوع من أنواع التواصل بين الأشقاء".

وأضاف، "نعرف أن الظروف صعبة، وأنهم وضعوا العراقيل أمام وصولكم لفلسطين، ولكن تصميمكم  للوصول إلى فلسطين وإلى أرض بيت المقدس والقدس، يؤكد حرصكم على فلسطين وشعبها".

وتابع الرئيس: "نتمنى أن لا تكون هذه الزيارة هي الأخيرة لكم إلى فلسطين، ومن هنا جاء الحرص على زيارتكم لفلسطين واللعب على أرضها ومع إخوانكم".

وقال: "كل التحية للشعب العراقي الشقيق، وبالمناسبة فإن الدم العراقي اختلط مع الدم الفلسطيني، وللجيش العراقي مقابر ستزورونها في فلسطين، وإن شاء الله تكون زيارتكم القادمة وقد تحققت الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وسنهزم صفقة العصر، وسنهزم الانقسام، وستعود غزة والضفة والقدس بلداً واحداً ليقف إلى جانب أشقائه العرب".

بدوره، أكد رئيس بعثة المنتخب العراقي علي الأسدي، على العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين الفلسطيني والعراقي.

وأشار إلى أن المنتخب العراقي أصر على الحضور واللعب على أرض فلسطين، رغم كل المعيقات التي وضعت في طريقه للتأكيد على وقوف العراق إلى جانب الأشقاء في فلسطين.

وثمن الأسدي حفاوة الاستقبال التي وجدوها لدى الشعب الفلسطيني، والترحيب الكبير من قبل الاتحاد الفلسطيني الذي قدم كل شيء لإنجاح هذه الزيارة.

أخبار ذات صلة

حماس تلتقي الفصائل غدا لبحث المقترحات حول الوضع في غزة

حماس تلتقي الفصائل غدا لبحث المقترحات حول الوضع في غزة

مصرع شاب في حادث سير جنوب الخليل

مصرع شاب في حادث سير جنوب الخليل

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

لهذا السبب تلقى الجيش الاسرائيلي تعليمات للتعامل مع غزة &#34;بحكمة&#34; ؟

لهذا السبب تلقى الجيش الاسرائيلي تعليمات للتعامل مع غزة "بحكمة" ؟

اصابة 5 مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس

اصابة 5 مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في 277 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في 277 حادث سير الأسبوع الماضي

حماس: التهدئة مع الاحتلال ستقرر بسياق وطني

حماس: التهدئة مع الاحتلال ستقرر بسياق وطني

مغادرة الفوج الثاني من حجاج غزة إلى الديار الحجازية

مغادرة الفوج الثاني من حجاج غزة إلى الديار الحجازية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الرئيس يستقبل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم

الرئيس يستقبل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم

مصرع شاب في حادث سير جنوب الخليل

مصرع شاب في حادث سير جنوب الخليل

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

اصابة 5 مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس

اصابة 5 مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في 277 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في 277 حادث سير الأسبوع الماضي

التربية تحتفي بأوائل &#34;الإنجاز&#34; في أريحا

التربية تحتفي بأوائل "الإنجاز" في أريحا

دعوات لتصعيد النضال المساند للأسرى والخان الأحمر

دعوات لتصعيد النضال المساند للأسرى والخان الأحمر

قيادي بحماس: أيام قليلة وسيظهر ما إذا كنا أمام انفراجة أم تصعيد بغزة

قيادي بحماس: أيام قليلة وسيظهر ما إذا كنا أمام انفراجة أم تصعيد بغزة

منوعات

صوت ذكرى&#34;النشاز&#34; أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صوت ذكرى"النشاز" أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صفعة جديدة لـ&#34;تامر حسني&#34; بعد تسريب ألبومه &#34;عيش بشوقك&#34; كاملاً

صفعة جديدة لـ"تامر حسني" بعد تسريب ألبومه "عيش بشوقك" كاملاً

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم &#34;الديزل&#34;

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم "الديزل"

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

شاهد: 1000 وردة لـ&#34;ضحايا التعذيب&#34; على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: 1000 وردة لـ"ضحايا التعذيب" على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

عربي

حيدر العبادي يقترب من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء في العراق

حيدر العبادي يقترب من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء في العراق

مسؤول إيراني: &#34;سنبقى في سوريا طالما أرادت الحكومة السورية ذلك&#34;

مسؤول إيراني: "سنبقى في سوريا طالما أرادت الحكومة السورية ذلك"

شاهد: في اليمن فقط.. صواريخ من فوق رؤوس اللاعبين

شاهد: في اليمن فقط.. صواريخ من فوق رؤوس اللاعبين

سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا

سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا