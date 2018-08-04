فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة فتح حماس من توجهاتها الى عقد إتفاق هدنة مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية على حساب الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات، الموقعه، معتبرة هذا التوجه والقرار إن حصل إنقلابا آخر على الشعب والوطن وهدية مجانية لإسرائيلوأكد المتحدث بإسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي في بيان صحفي، إن الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات التي قضينا أياما لصياغتها هي ألأولى أن تنفذ، لا عقد هدنه مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية، تسعى من وراءها أمريكا وإسرائيل الى فصل القطاع وتمرير مؤامرتهمالمشؤومه تحت عنوان " صفقة القرن " وتصفية القضية الفلسطينيةوقال القواسمي إن المصلحة الحزبية هي التي تحرك حماس وليس المصلحة الوطنية، لأن الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات مع فتح يصب في المصلحة الوطنية، بينما صك هدنه مع إسرائيل يصب في خانة المصلحة الحزبية الضيقه، وهو تماما مشروع تصفوي شبيه بروابط القرى الخيانية