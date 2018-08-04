شؤون فلسطينية

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت حركة فتح حماس من توجهاتها الى عقد إتفاق هدنة مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية على حساب الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات،  الموقعه، معتبرة هذا التوجه والقرار إن حصل إنقلابا آخر على الشعب والوطن وهدية مجانية لإسرائيل

وأكد المتحدث بإسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي في بيان صحفي، إن الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات التي قضينا أياما  لصياغتها هي ألأولى أن تنفذ، لا عقد هدنه مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية، تسعى من وراءها أمريكا وإسرائيل الى فصل القطاع وتمرير مؤامرتهم
المشؤومه تحت عنوان " صفقة القرن " وتصفية القضية الفلسطينية

وقال القواسمي إن المصلحة الحزبية هي التي تحرك حماس وليس المصلحة الوطنية، لأن الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات مع فتح يصب في المصلحة الوطنية، بينما صك هدنه مع إسرائيل يصب في خانة المصلحة الحزبية الضيقه، وهو تماما مشروع تصفوي شبيه بروابط القرى الخيانية

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