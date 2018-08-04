دولي

تحطم طائرتين بفارق ساعات في سويسرا

تحطم طائرتين بفارق ساعات في سويسرا
رام الله - دنيا الوطن
تحطمت طائرتان سياحيتان السبت في وسط سويسرا، وشرقها، مما أسفر عن العديد من القتلى، وفق الشرطة ووسائل الإعلام.

وصباحا، تحطمت طائرة صغيرة كانت تقل زوجين وطفلين في غابة هيرغيسفيل في كانتون نيدفالد، وسرعان ما اندلعت فيها النيران.

وقالت شرطة الكانتون في بيان إن الطائرة كانت أقلعت من مطار كاغيسفيل في كانتون أوبفالد المجاور، متجهة إلى فرنسا بعيد الساعة التاسعة والنصف (7.30 ت غ).

وتمددت النيران بسرعة في مكان الحادث، مما استدعى تدخل مروحية قبل أن يصل عناصر الإنقاذ.

وبعد الظهر، تحطمت طائرة سياحية أخرى على جبل في كانتون غريزون، شرقي البلاد، يناهز ارتفاعه 3099 مترا.

ولم تتمكن شرطة المنطقة من تحديد عدد الضحايا على الفور، لكنها أوضحت أن 5 مروحيات تشارك في عمليات الإنقاذ.

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