لهذا السبب تلقى الجيش الاسرائيلي تعليمات للتعامل مع غزة "بحكمة" ؟

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (ريشت كان) الاسرايلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات من المستوى السياسي بالتعامل مع غزة بحكمة.وزعمت القناة، ان المستوى السياسي أوضح في تعليماته لقيادة الجيش بأنه يرغب بالتعامل بحكمة مع الوضع في غزة، وذلك من أجل عدم القضاء على فرص التوصل لاتفاق مع حركة (حماس) بحسب صحيفة" القدس" المحلية.وأشارت القناة إلى أن الجيش اضطر اليوم (السبت) لتوجيه ضربات تحذيرية تجاه مطلقي الطائرات الورقية الحارقة دون أن يصيبهم بسبب العدد الكبير من الحرائق التي اندلعت في وقت قصير.وسيعقد المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت"، يوم غد الأحد جلسة لمناقشة التوصل لاتفاق مع (حماس) بوساطة مصر والأمم المتحدة.