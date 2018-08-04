اصابة 5 مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس

اصيب 5 مواطنين بجروح ما بين طفيفة ومتوسطة، جرّاء حادثي سير منفصلين وقعا اليوم السبت في محافظة نابلس.





وقال مركز اسعاف وطوارىء الهلال الاحمر في المدينة، ان الحادث الاول وقع في شارع حوارة الرئيس جنوب المدينة، عندما اصطدمت مركبتان، ما ادى الى اصابة 4 مواطنين، في حين وقع الحادث الثاني قرب الاكاديمية غرب المدينة، ما ادى الى اصابة واحدة.





واضاف المركز ان الطواقم الطبية التابعة للهلال الاحمر تعاملت مع الحادثين وقدمت الاسعافات الاولية للمصابين، ومن ثم نقلتهم الى المستشفى لاستكمال الفحوص الطبية والعلاج.

رام الله - دنيا الوطن