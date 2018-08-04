شؤون فلسطينية

حماس: التهدئة مع الاحتلال ستقرر بسياق وطني

حماس: التهدئة مع الاحتلال ستقرر بسياق وطني
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس، اليوم السبت إن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي "سيقرر فيها في السياق الوطني"، وذلك ردًا على بيان لحركة "فتح" وصفت فيه عقد تهدئة بين حماس والاحتلال بـ"الخيانة".

وأضاف القيادي في حماس سامي أبو زهري في تصريح عبر "تويتر": "موضوع التهدئة سيقرر فيه في السياق الوطني ومزايدات فتح مرفوضة".

وكانت حركة فتح حذّرت اليوم من عقد اتفاق هدنة مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية، معتبرة ذلك- إن حصل- "انقلابًا آخر على الشعب والوطن وهدية مجانية لإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الحركة عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في بيان صدر عنه إن: "المصلحة الحزبية هي من تُحرك حماس وليس المصلحة الوطنية، لأن الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات مع فتح يصب في المصلحة الوطنية، بينما صك هدنة مع إسرائيل يصب في خانة المصلحة الحزبية الضيقة، وهو مشروع تصفوي شبيه بروابط القرى الخيانية"، على حد قوله.

 

أخبار ذات صلة

الرئيس يستقبل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم

الرئيس يستقبل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم

مصرع شاب في حادث سير جنوب الخليل

مصرع شاب في حادث سير جنوب الخليل

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

لهذا السبب تلقى الجيش الاسرائيلي تعليمات للتعامل مع غزة &#34;بحكمة&#34; ؟

لهذا السبب تلقى الجيش الاسرائيلي تعليمات للتعامل مع غزة "بحكمة" ؟

اصابة 5 مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس

اصابة 5 مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في 277 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في 277 حادث سير الأسبوع الماضي

مغادرة الفوج الثاني من حجاج غزة إلى الديار الحجازية

مغادرة الفوج الثاني من حجاج غزة إلى الديار الحجازية

الأمم المتحدة تحقق بشكوى ضد إسرائيل لاقرارها قانون القومية

الأمم المتحدة تحقق بشكوى ضد إسرائيل لاقرارها قانون القومية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الرئيس يستقبل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم

الرئيس يستقبل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم

مصرع شاب في حادث سير جنوب الخليل

مصرع شاب في حادث سير جنوب الخليل

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

فتح تحذر حماس من الذهاب الى الاتفاق مع إسرائيل وشطب الوحدة الوطنية

اصابة 5 مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس

اصابة 5 مواطنين بحادثي سير منفصلين في نابلس

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في 277 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في 277 حادث سير الأسبوع الماضي

التربية تحتفي بأوائل &#34;الإنجاز&#34; في أريحا

التربية تحتفي بأوائل "الإنجاز" في أريحا

دعوات لتصعيد النضال المساند للأسرى والخان الأحمر

دعوات لتصعيد النضال المساند للأسرى والخان الأحمر

قيادي بحماس: أيام قليلة وسيظهر ما إذا كنا أمام انفراجة أم تصعيد بغزة

قيادي بحماس: أيام قليلة وسيظهر ما إذا كنا أمام انفراجة أم تصعيد بغزة

منوعات

صوت ذكرى&#34;النشاز&#34; أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صوت ذكرى"النشاز" أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صفعة جديدة لـ&#34;تامر حسني&#34; بعد تسريب ألبومه &#34;عيش بشوقك&#34; كاملاً

صفعة جديدة لـ"تامر حسني" بعد تسريب ألبومه "عيش بشوقك" كاملاً

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم &#34;الديزل&#34;

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم "الديزل"

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

شاهد: 1000 وردة لـ&#34;ضحايا التعذيب&#34; على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: 1000 وردة لـ"ضحايا التعذيب" على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

عربي

حيدر العبادي يقترب من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء في العراق

حيدر العبادي يقترب من ولاية ثانية لرئاسة الوزراء في العراق

مسؤول إيراني: &#34;سنبقى في سوريا طالما أرادت الحكومة السورية ذلك&#34;

مسؤول إيراني: "سنبقى في سوريا طالما أرادت الحكومة السورية ذلك"

شاهد: في اليمن فقط.. صواريخ من فوق رؤوس اللاعبين

شاهد: في اليمن فقط.. صواريخ من فوق رؤوس اللاعبين

سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا

سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا