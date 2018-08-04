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مسؤول إيراني: "سنبقى في سوريا طالما أرادت الحكومة السورية ذلك"

مسؤول إيراني: "سنبقى في سوريا طالما أرادت الحكومة السورية ذلك"
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم السبت، "اننا سوف نخرج من سوريا، إذا شعرنا انها تمكنت من تحقيق استقرار نسبي".

وقال قاسمي في تصريح لوكالة (بانا) الطلابية الإيرانية، إن التواجد الإيراني في سوريا تواجد إستشاري، جاء بناء على طلب من الحكومة الرسمية لهذا البلد، مشددا "نحن سنبقى في سورية طالما أرادت هذا، الحكومة السورية".

وأضاف قاسمي "هدفنا الرئيس من التواجد في سوريا، فضلا عن تلبية طلب الحكومة السورية، يتمثل في مكافحة الإرهاب ومتى ما شعرنا بأن سوريا قد إقتربت من تحقيق الإستقرار النسبي وفي حال الإنتهاء من مكافحة الإرهاب وتحقيق نسبة عالية من النجاح اللازم في هذا الصدد، يمكننا بالتأكيد تقليل تواجدنا الإستشاري في سوريا أو الخروج منها بالكامل".

وتابع قاسمي في ذات السياق، إن إيران تمتلك العديد من القواسم المشتركة مع روسيا الإتحادية بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتواجد في سوريا، حيث ارسلت روسيا قواتها العملياتية الى سوريا بينما أرسلت إيران مستشاريها الى هذا البلد، وفي نهاية المطاف، تمكنت إيران وروسيا من بلورة تعاون جيد مع بعضهما الآخر".

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