شؤون فلسطينية

مغادرة الفوج الثاني من حجاج غزة إلى الديار الحجازية

مغادرة الفوج الثاني من حجاج غزة إلى الديار الحجازية
رام الله - دنيا الوطن
غادر مساء اليوم السبت، الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر جنوب القطاع، إلى الديار الحجازية لأداء مناسك فريضة الحج.

ويبلغ عدد الفوج الثاني من غزة وعددهم حوالي 870 حاجاً وحاجة، بدأوا مغادرة الصالة الفلسطينية باتجاه الصالة المصرية من معبر رفح، ومنها إلى مطار القاهرة الدولي، وسيتنقلون من خلال ثلاث رحلات عبر الخطوط الجوية الفلسطينية، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وأكدت لجنة الحج التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن حجاج غزة لهذا العام عددهم 3321 حاجاً وحاجة، يغادرون القطاع إلى البقاع المقدسة على مدار أربعة أيام متتالية.

وتفتح السلطات المصرية معبر رفح على مدار أربع أيام متتالية لتسهيل عبور حجاج قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضه الحج.

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