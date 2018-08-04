التربية تحتفي بأوائل "الإنجاز" في أريحا

رام الله - دنيا الوطنكرمت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم، حفلاً لتكريم أوائل الثانوية العامة "الإنجاز" على مستوى مديرية تربية أريحا والأغوار، وذلك برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صبري صيدم، وبحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. صائب عريقات، ومحافظ أريحا والأغوار وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، وأمين سر فتح إقليم أريحا جهاد أبو العسل، ومدير عام العلاقات العامة والدولية في وزارة التربية نديم سامي، ومدير تربية أريحا والأغوار نصر أبو كرش، ورئيس بلدية أريحا سالم غروف، ورئيس بلدية العوجا صلاح فريجات، وحشد من الأسرة التربوية، وقادة الأجهزة الأمنية في أريحا، ومدير فرع جامعة القدس المفتوحة د. كمال سلامة، وأهالي الطلبة وممثلي المؤسسات الرسمية والوطنية والأهلية.وفي كلمته، هنأ صيدم الطلبة الخريجين وذويهم على هذا الإنجاز، معبراً عن اعتزازه بأسرة التربية والتعليم، موجهاً التحية للدكتور عريقات وللمحافظة واتحاد المعلمين والمكتب الحركي في اتحاد المعلمين والأجهزة الأمنية والبلديات، مضيفاً "جئنا هنا لنحتفي بالإنجاز، وليس غريباً أن يحتفي الجميع من شرائح المجتمع كافة بالإنجاز، وتفخر وزارة التربية أن تقدم دائماً مساحة من الفرح".وأعلن صيدم عن تسمية مدرسة باسم الدكتور صائب عريقات تقديراً لمواقفه ودعمه للقطاع التعليمي، "إذ إن الدكتور عريقات أكاديميٌ أصيل"، مثمناً إنجازات محافظة أريحا التي قدمت الكثير من النجاحات في مختلف المحافل واليوم تقدم ثلة من المتفوقين، داعياً في ذات الوقت لتكثيف التصويت للفريق الفلسطيني المشارك في مسابقة "التكنوفيشن" العالمية للإبقاء على اسم فلسطين حاضرة في كافة المحافل بتميزها وحصدها مزيداً من المراكز.وأشار صيدم إلى الخطوات التطويرية التي خطتها وزارة التربية خاصة بمجال التعليم المهني والتقني ورقمنة التعليم وتعزيز مدارس التعلم الذكي والنشاط الحر وغيرها، متطرقاً لهجمة الاحتلال على قطاع التعليم، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يحيا بالعلم والمعرفة، وليس بالقتل الذي ينتهجه الاحتلال،"فقبل أيام كنا في الخان الأحمر وعزفت الأوركسترا الوطنية المدرسية أجمل الألحان لتؤكد أننا نحب الحياة ونعتز برسالة العلم، ولا نبني منصات للصورايخ العابرة للحوم البشر؛ وإنما نبني منصات للحياة والأمل".وفي كلمته، أكد عريقات على رسالة العلم والتعلم في خدمة القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال، مؤكداً أن الاحتلال يسعى بكل ما أوتي من قوة لضرب قطاع التعليم في محاولة منه لتجهيل الفلسطينيين، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني متمسك برسالة العلم والإبداع رغم كيد الاحتلال.وأشاد عريقات بدور الوزير صيدم وأسرة الوزارة لرعايتهم مسيرة العلم والتعلم، مضيفاً "هناك من تعود على الهدم وهناك من تعود أن يبني، والشعب الفلسطيني تعود على البناء بالمزيد من النجاح والتميز والتمسك بخيار العلم والتعلم"، موجهاً رسالة للطلبة بأن يتمسكوا بخيار التفوق والتميز والإنجاز لخدمة وطنهم وشعبهم، معلناً عن تقديم عدد من المنح المالية للطلبة المتفوقين.من جهته، نقل المحافظ تهاني الرئيس محمود عباس للطلبة الأوائل وذويهم والأسرة التربوية على هذا الإنجاز، شاكراً المتفوقين وأولياء أمورهم، مشيداً بتميز وزارة التربية وكوادرها في عديد المجالات وفي مختلف المحافل وحرصها الدائم على تطوير التعليم وتنشئة جيلٍ قادرٍ على تحمل مسؤولياته من أجل تدعيم ركائز الدولة الفلسطينية المستقلة.وفي كلمته الترحيبية، تحدث أبو كرش عن الإنجازات التي حققتها المديرية وجهودها المبذولة والمتواصلة في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية وتسجيل المزيد من الإنجازات واستثمار التعليم لخدمة المحافظة وطلبتها والتركيز على التعليم المهني والتقني ورقمنة التعليم، مقدماً في الوقت ذاته شكره للوزير صيدم وأسرة الوزارة لمتابعتهم الحثيثة ومساعيهم الرامية إلى إحداث نقلة نوعية تطال المنظومة التربوية برمتها، وكذلك الشكر للدكتور عريقات ولأسرة المديرية والمحافظة والداعمين لهذا الحفل.من جانبه، أكد أبو العسل أن حركة فتح التي قدمت الشهداء والأسرى والجرحى ستبقى حامية المشروع الوطني، مشدداً على دور العلم والتعلم في خدمة الرسالة الوطنية، داعياً الطلبة المكرمين إلى إعلاء اسم فلسطين في كافة الميادين والحفاظ على وصايا الشهداء والمضي قدماً في مسيرة المعرفة والتعلم وتحقيق المزيد من التفوق والتألق، مثمناً جهود المؤسسة التربوية في رعاية الإبداع والاهتمام بالتعليم والنهوض به.من جهته، أشار رئيس البلدية إلى العلاقة القوية التي تجمع البلدية ومديرية التربية وحالة التكامل التي تعكس روح الاهتمام بالتعليم وتطويره، مؤكداً على ضرورة توفير كافة المقومات التي من شأنها تعزيز القطاع التعليمي خاصةً في مديرية أريحا والأغوار وتوظيف كل الإمكانات لتوفير خدمات تعليمية نوعية.وفي كلمة الطلبة التي ألقتها الطالبة هديل سلامة؛ شكرت وزارة التربية والتعليم العالي لرعايتها بكل تميز مسيرة العلم والتعلم في فلسطين وتوفير أفضل السبل الداعمة للنجاح والتفوق، مؤكدةً البقاء على طريق العلم وتحقيق المزيد من النجاحات خدمةً لفلسطين وشعبها.وفي نهاية الحفل؛ الذي تخلله عديد الفقرات الفنية والتراثية والقصائد الشعرية؛ تم توزيع الشهادات التقديرية وعدداً من المنح المالية على الطلبة المتفوقين.