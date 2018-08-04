قيادي بحماس: أيام قليلة وسيظهر ما إذا كنا أمام انفراجة أم تصعيد بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس، عصام الدعليس: إن مسيرات العودة على حدود قطاع غزة ستبقى مستمرة حتى تحقيق أهدافها، ولن تقبل إلا برفع الحصار كاملا عن القطاع، لافتا إلى أن "حماس" تشارك في الميدان مع تلك المسيرات في رسالة واضحة بأن المسيرات ستستمر إلى أن تحقق أهدافها.وأضاف الدعليس، وفق ما نقلت عنه فضائية (الغد)، أن الأيام القليلة المقبلة ستكشف ما إذا كان هناك انفراجة أم تصعيد في القطاع بعد مناقشة "حماس" والفصائل الفلسطينية الملفات المعروضة عليها ستقرر المسار، معرباً عن أمله أن تكون غزة متجه صوب انفراجة، وأن يعي المجتمع الدولي أن هناك 2 مليون فلسطيني محاصر داخل القطاع وعليه رفع هذا الحصار.وأوضح الدعليس أن حماس تحاول دائما أن تعطي الأمل للشعب الفلسطيني، ولكنها لا ترفع سقف التوقعات للشعب تجنباً لوقوع أية انتكاسات، موجهاً الشكر إلى مصر لدورها في تقريب الوجهاتواللقاء التي أجرتها مع حماس وفتح والفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن حماس وافقت على مجموعة المقترحات التي قدمتها القاهرة لدفع عجلة المصالحة، بينما حددت حركة فتحبعض الملاحظات والتي تقوم مصر حاليا ببحث معالجة تلك الملاحظات.وذكر، أنه بعد موافقة "حماس" على المقترحات المصرية باتت الكرة الآن في ملعب "فتح" للمضي قدماً في ملف المصالحة.