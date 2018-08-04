شؤون فلسطينية

شاهد: تشييع الشهيد "ياغي" بمشاركة عسكرية واسعة

شاهد: تشييع الشهيد "ياغي" بمشاركة عسكرية واسعة
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
شيعت كتائب شهداء الاقصى "لواء نضال العامودي"، ظهر اليوم، السبت، الشهيد أحمد يحيى ياغي، وسط موكب عسكري، شاركت فيه قيادة وعناصر الكتائب.

ونعت الكتائب، مساء أمس الجمعة الشهيد ياغي؛ والذي ارتقى شهيداً اثناء تأدية واجبة الوطني شرق مدينة غزة، فيما أكدت كتائب الأقصى، أنه وبالرغم من الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق المواطنيت لن توقف مسيرة النضال، وستبقى الكتائب مستمرة برجالها الأوفياء ليتسلم الراية مقاتل يتلوه مقاتل حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني من الاحتلال.





























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