فتح تحذر حماس من الذهاب إلى اتفاق مع إسرائيل على حساب الوحدة الوطنية

رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة فتح، قيادة حركة حماس من توجهاتها إلى عقد إتفاق هدنة مع إسرائيل، مقابل مساعدات إنسانية على حساب الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، معتبرة أن هذا التوجه والقرار إن حصل، يمثل إنقلابا آخر على الشعب والوطن وهدية مجانية لإسرائيل.وأكد المتحدث بإسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي في بيان صحفي، أن الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات التي قضينا أياما لصياغتها هي ألأولى أن تنفذ، لا عقد هدنه مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية، تسعى من وراءها أمريكا وإسرائيل الى فصل القطاع وتمرير مؤامرتهم المشؤومة تحت عنوان "صفقة القرن" وتصفية القضية الفلسطينية.وقال القواسمي: إن المصلحة الحزبية هي التي تحرك حماس وليس المصلحة الوطنية، لأن الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات مع فتح يصب في المصلحة الوطنية، بينما صك هدنة مع إسرائيل يصب في خانة المصلحة الحزبية الضيقة، وفق تعبيره.