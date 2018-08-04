شاهد: في اليمن فقط.. صواريخ من فوق رؤوس اللاعبين

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو من احدى المباريات المحلية في البلاد، ويظهر لحظة انطلاق صواريخ بالقرب من الملعب.وظهر في الفيديو، انطلاق الصواريخ في الأجواء، في حين لم يلتفت المتفرجون في الملعب للصواريخ، وكأنهم تعودوا على تلك الاجواء في ظل استمرار الحرب في البلاد.