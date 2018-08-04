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سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا

سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا
فرناندو حداد
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (رويترز): إن مسألة ترشيح  العمدة السابق لمدينة ساو باولو، فرناندو حداد اللبناني الأصل لانتخابات الرئاسة المقبلة في البلاد واردة، وقد يصبح رئيسًا للبرازيل. 

وأضافت الوكالة، أن حداد سيكون مرشح الحزب للانتخابات في حال منع الرئيس الأسبق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، المدان في قضايا فساد، من خوض الانتخابات، التي ستجري في تشرين الأول المقبل.

وفي حال تمكن لولا دا سيلفا من المشاركة في الانتخابات، فستسحب مرشحة الحزب الشيوعي مانويلا دافيلا ترشيحها، وستكون ضمن فريق واحد مع لولا دا سيلفا مرشحة لمنصب نائب الرئيس، وفقاً للمصادر. 

يذكر أن حداد (55 عاما)، سياسي برازيلي يساري، لبناني الأصل، هاجر والده إلى البرازيل من لبنان في عام 1947.

وكان حداد يشغل منصب عمدة مدينة ساو باولو بين 2013 – 2017، كما عين وزيرا للتعليم سابقا، كما أن الرئيس البرازيلي الحالي ميشال تامر له أصول لبنانية أيضا.

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