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اتلاف طن فواكة وخضراوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بيت لحم

اتلاف طن فواكة وخضراوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديريتي الاقتصاد الوطني والزراعة اليوم السبت 4/8/2018 في محافظة بيت لحم طن فواكة وخضراوات غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومة استخبارية تفيد بوجود الكمية داخل احدى المحلات التجارية بالمحافظة، وعلى الفور تم تحريك دورية للمكان وبحضور جهات الاختصاص في مديريتي الاقتصاد الوطني والزراعة تم معاينة الكمية وفحصها وتبين انها غير صالحة لاستهلاك الادمي لظهور عليها علامات تلف وتعفن وانبعاث روائح كريهة، حيث اقرت اللجنة اتلافها على الفور وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.


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