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شؤون فلسطينية

مصرف الصفا يختتم دورة تدريبة حول أساسيات العمل في المصارف الاسلامية

مصرف الصفا يختتم دورة تدريبة حول أساسيات العمل في المصارف الاسلامية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اختتم مصرف الصفا "الإسلامي" بالشراكة مع مركز الريادة التابع لكلية الأعمال والاقتصاد في جامعة فلسطين التقنية (خضوري) بمدينة طولكرم، دورة تدريبية حول "أساسيات العمل في المصارف الاسلامية"، بواقع 16 ساعة تدريبية، وذلك بحضور عميد الكلية د. احمد شويكة و مدير المركز د. محمد سليمي والمراقب الشرعي للمصرف محمود حفظي وطلبة الكلية.

وناقشت الدورة جملة من المواضيع المتعلقة بالقطاع المصرفي وخاصة الإسلامية منها، أبرزها التعريف بالمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، وعرض مفاهيم أساسية تتعلق بالمصارف الإسلامية، وقضايا التمويل، وكيفية تحليل القوائم المالية في المصارف الإسلامية، هذا بالإضافة إلى أسس احتساب وتوزيع الأرباح بناء على الحسابات الاستثمارية مقارنة مع البنوك التقليدية.

بدوره أكد مدير عام مصرف الصفا "الإسلامي" نضال البرغوثي أن هذه الدورات والفعاليات التي ينظمها المصرف بالشراكة مع المؤسسات التعليمية تأتي انطلاقاً من حرصه ودوره الريادي في النهوض بالصناعة المصرفية الإسلامية الفلسطينية، بدءاً بالنشاطات التوعوية والتدريبية للشرائح ذات العلاقة وانتهاء بالتطبيق السليم للمنتجات المصرفية الإسلامية حسب الأصول والضوابط الشرعية والمحاسبية الخاصة بالصناعة، والتعريف بها كجزء لا يتجزأ من الشراكة بين المصرف ومؤسسات المجتمع المدني، في سعي المصرف الى تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية في فلسطين.

وأشاد نضال البرغوثي بجهود الجامعة في إنجاح الدورة للوصول إلى الأهداف المرجوة التي عقدت من أجلها، بما يسهم في تطوير القطاع المصرفي الاسلامي في فلسطين، وتحقيق أهداف الشمول المالي المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية السمحاء، مشيراً إلى أن هذه الدورة هي واحدة من سلسلة الدورات العلمية المتخصصة المنوي عقدها في جميع محافظات الوطن، بهدف النهوض بالجانب التثقيفي لواقع التطبيق العملي للمعايير الشرعية للصناعة المالية الإسلامية في فلسطين.

من جهته أوضح د. شويكة ان هذه الدورات تأتي ضمن سياسة الجامعة بصورة عامة، وكلية الأعمال والاقتصاد بصورة خاصة الهادفة الى جسر الفجوة بين التعليم النظري والعملي، وإكساب الطلبة الخبرات العملية والنظرية، وصقل مهاراتهم، لتسهيل دخولهم الى سوق العمل، وذلك من خلال الشراكة مع المؤسسات الرائدة في القطاع العام والخاص والفاعلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

بدوره أشار د. سليمي أن مركز الريادة يسعى دائماً إلى تنظيم دورات تدريبية في مختلف القطاعات والمجالات لطلبة كلية الاعمال والاقتصاد في الجامعة بالشراكة مع عدد من المؤسسات المصرفية، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدرات الطلبة على المنافسة، والبحث عن فرص عمل بعد التخرج، مثمناً في الوقت ذاته جهود مصرف الصفا على ما أبدوه من تعاون لإنجاح هذه الدورة التدريبية واستكمال الترتيبات اللازمة لها على أكمل وجه.

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