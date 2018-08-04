الطفل "كرم قرموط" يعاني من شلل رعاش يناشد الرئيس بتوفير العلاج اللازم

رام الله - دنيا الوطننشر فيلم قصير، يتناول يوم في حياة الطفل كرم قرموط (14 عامًا) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة.ويعاني كرم، من شلل رعاش منذ الولادة، الذي بسببه يعاني من مشاكل يومية تتعلق بالحركة والنطق وصعوبة في قضاء حاجياته، في حين طالبت أسرته بأن تتكفل السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، رعاية كرم من أجل مساعدته وعلاجه.