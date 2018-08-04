وزير كويتي سابق: المستوطنون الإسرائيليون جاؤوا إلى فلسطين للقضاء على الجهل
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي عبد اللطيف النصف، أن اليهود يسكنون فلسطين منذ آلاف السنين، واصفاً المستوطنين بأنهم "متقدمون ويطورون فلسطين، وأتوا للقضاء على الجهل".
وقال في لقاء تلفزيوني: "المستوطنون جاؤوا لتعمير فلسطين والقضاء على الجهل بتقدمهم وتطورهم"، واصفًا الرئيس الراحل ياسر عرفات بـ "المتطرف".
وأضاف: "القادة الفلسطينيون المتطرفون بمن فيهم عرفات سببوا أكبر ضرر للعرب".
أكد وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي عبد اللطيف النصف، أن اليهود يسكنون فلسطين منذ آلاف السنين، واصفاً المستوطنين بأنهم "متقدمون ويطورون فلسطين، وأتوا للقضاء على الجهل".
وقال في لقاء تلفزيوني: "المستوطنون جاؤوا لتعمير فلسطين والقضاء على الجهل بتقدمهم وتطورهم"، واصفًا الرئيس الراحل ياسر عرفات بـ "المتطرف".
وأضاف: "القادة الفلسطينيون المتطرفون بمن فيهم عرفات سببوا أكبر ضرر للعرب".
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