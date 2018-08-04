وزير كويتي سابق: المستوطنون الإسرائيليون جاؤوا إلى فلسطين للقضاء على الجهل

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الإعلام الكويتي الأسبق، سامي عبد اللطيف النصف، أن اليهود يسكنون فلسطين منذ آلاف السنين، واصفاً المستوطنين بأنهم "متقدمون ويطورون فلسطين، وأتوا للقضاء على الجهل".وقال في لقاء تلفزيوني: "المستوطنون جاؤوا لتعمير فلسطين والقضاء على الجهل بتقدمهم وتطورهم"، واصفًا الرئيس الراحل ياسر عرفات بـ "المتطرف".وأضاف: "القادة الفلسطينيون المتطرفون بمن فيهم عرفات سببوا أكبر ضرر للعرب".