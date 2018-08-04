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شؤون فلسطينية

صيدم وعطا الله يختتمان مخيم الشرطي الصغير في رام الله

صيدم وعطا الله يختتمان مخيم الشرطي الصغير في رام الله
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت الشرطة اليوم فعاليات مخيم الشرطي الصغير بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، بحضور د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي واللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة بمدينة رام الله.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، ان حفل التخريج اقيم في مقر ادارة الحراسات بالطيرة، حيث بدا الحفل بعزف السلام الوطني الفلسطيني، وتخلله تقديم الاطفال المشاركين بالمخيم عرض مشاة شرطي ، وعمل تشكيلات "القدس لنا، والشرطي الصغير" واطلاع الحضور على معرض للصور والمجسمات بالاضافة لعروض الجمباز، وعرض فقرة للاغاني والدبكات التراثية.

وفي كلمته اشاد اللواء حازم عطا الله بالدور الريادي الواقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، مؤكدا على اهمية عقد هذا المخيم وما يترتب عليه من اثار ايجابية تصب باتجاه غرس روح الولاء والانتماء بنفوس الاطفال المشاركين واكسابهم معلومات هامة من خلال المحاضرات والبرامج المقدمه لهم خلال فترة عقد
المخيم، معبرا عن سعادته بوجود هذه الكوكبه من ابنائنا بين ضباط وافراد الشرطة.

 واشاد بجهود القائمين على مخيم الشرطي الصغير، مؤكدا حرص المؤسسة الشرطية على التواصل مع كافة شرائح المجتمع، وعلى المضي واستمرار جهود الشرطة في تقديم المحاضرات التوعوية في كافة المجالات لطلبة المدارس على مدار العام، واهمية مثل هذه الفعاليات واسهامها في خلق بيئة امنية سليمة .

بدوره اشاد الوزير صيدم بالجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة في تقديم كل ما يلزم من امكانيات مادية ومعنوية من خلال المحاضرات التوعوية والمخيمات صيفية، مشيرا الى اهمية هذه النشاطات في تعزيز الوعي الامني وغرس قيم الانضباط
في نفوس الاطفال المشاركين وما يترتب عليه من اثار ايجابية تصب في خلق جيل واعي ومثقف يسهم ببناء الدولة الفلسطينية، بالاضافة الى كسر الحاجز بين رجل الشرطة وابناء المجتمع، مؤكدا على استمرار الشراكة بين الشرطة والوزارة لتقديم
كل ماهو مفيد وبناء لابناء هذا الوطن.

وفي كلمة خريجي المخيم تقدم الطفل محمد الوحش بالشكر الجزيل للشرطة ممثله باللواء حازم عطا الله لتنظيمها لهذا المخيم، وما تخلله من تقديم مواد توعوية وترفيهية اثارت في نفوسهم قيم الانتماء والانضباط ورفع الروح الوطنية، معبرا عن سعادته وزملائه بالفترة التي امضوها بين ضباط وصف ضباط وافراد
الشرطة، مشيرا الى مدى الفائدة التي حققوها خلال هذا المخيم وانها ستبقى في ذاكرتهم وسينقلون ما تعلموه لاخوانهم وزملائهم.

يذكر أن مخيم الشرطي الصغير ضم 140 مشاركا خضعوا خلاله لمواد توعوية، وترفيهية، وثقافية، حيث استمر المخيم لمدة اسبوعين.

وفي نهاية الحفل، تبادل اللواء حازم عطا الله والوزير صبري صيدم الدروع التذكارية، كما وتم منح الاطفال المشاركين شهادات اتمام المخيم.

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