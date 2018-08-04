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مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في حوادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في حوادث سير الأسبوع الماضي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ستة أشخاص مصرعهم، وأصيب 207 آخرون بجروح مختلفة، جراء 277 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.

وأفاد بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، اليوم السبت، بأن إدارة شرطة المرور سجلت 277 حادث سير، نتج عنها مصرع ستة أشخاص وإصابة 207 آخرين، وصفت إصابة ثلاثة منهم بالخطيرة، و20 بالمتوسطة، و184 بالطفيفة.

وأضاف البيان ان شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 9913 مركبة، وأنزلت عن الشارع 578 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4923 مخالفة مرورية، وحجزت 145 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 429 مركبة غير قانونية.

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