بنك الأردن يختتم تدريبًا شاملًا لموظفيه

رام الله - دنيا الوطنانطلاقا من رسالته الهادفة إلى المساهمة في تقدم المجتمع وتقديم حلول مالية شاملة من خلال قنوات عالية الجودة والكفاءة وبيئة عمل حضارية تضم فريقاً متفوقاً من العاملين، يحرص بنك الأردن على الدوام ان يكون رائدا فيتط وير قدرات موظفيه وتمكينهم وتعزيز مهاراتهم في العمل، وفي هذا السياق اختتم بنك الأردن دورة تدريبة شاملة لموظفيه استمرت لمدة خمسة أيام متتالية في مقر الإدارة الإقليمية في مدينة رام الله.واستهدفت الدورة التدريبية 102 موظفا من مختلف المستويات الوظيفية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما بين مسؤولي الوحد والموظفين ونواب مدراء الفروع وموظفيهم، ومسؤولي العلاقة ومساعديهم في مراكز تنمية الاعمال التجارية، الذين تم تعيينهم بعد العام 2015 وحتى الآن، وشملت كل من التخصصات التالية: FATCA، مكافحة غسل الأموال، الامتثال ، وميثاق السلوك المهني، وذلك بإشراف المدربتين ريما الحسن ووفاء العم.وأكد المدير الإقليمي لبنك الأردن في فلسطين – حاتم فقهاء-على أهمية هذا التدريب الذي يسعى البنك عن طريقه لتطوير موظفيه والارتقاء بمهارتهم، والمحافظة على تميزهم وحرفيتهم بالعمل، والتأكيد على امتثالهم لجميع السياسات والاجراءات الداخلية.من جهتها أفادت ريما الحسن، مدير دائرة الموارد البشرية في الإدارة الإقليمية لبنك الأردن، بأن الهدف من هذا التدريب هو تطوير قدرات الموظفين لحماية أنفسهم وحماية بيئة العمل من أي مخاطر ممكن أن يتعرضوا لها مستقبلاً، بالإضافة لتعزيز مفاهيم ميثاق السلوك المهني لديهم وتطوير بيئة عمل صحية وتفاعلية في بنك الأردن.يذكر أن بنك الأردن قام بتنظيم عدة دورات تدريبية متقدمة هذا العام شملت غالبية الموظفين بمختلف المستويات الوظيفية، ومنها: تدريب الجدارات السلوكية، وتدريب أكاديمية تنمية الأعمال التجارية وتدريب أكاديمية المبيعات بالإضافة الى عدد من التدريبات الخارجية المتخصصة لمجالات معينة. كما ينوي البنك عقد برنامج تدريبي مكثف في الربع الأخير من هذا العام لمسؤولي وموظفي فروع البنك جميعها في فلسطين.