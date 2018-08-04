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والدة أسامة بن لادن: أفكار ابني سببها "عبد الله عزام"

والدة أسامة بن لادن: أفكار ابني سببها "عبد الله عزام"
علياء غانم والدة أسامة بن لادن
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الغارديان) البريطانية، عن بعض تفاصيل حياة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، الذي قتل في العام 2011.

وأجرت الصحيفة، مقابلة مع والدة بن لادن، وتدعى علياء غانم، وتقيم بمدينة جدة السعودية، حيث كشفت تفاصيل مثيرة عن التحولات التي حدثت في حياة نجلها. 

وقالت علياء: إن ابنها كان خجولا ويهتم بدراسته التي تفوق بها، وبدأت شخصيته بالتحول تدريجيا حين دراسته الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، بحسب ما نقلت عنها صحيفة (إرم).

وأضافت والدة أسامة بن لادن: أن الناس هم من غيروا أفكار ابنها في الجامعة، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله عزام، الذي تم نفيه لاحقا من السعودية، مضيفة: "كان أسامة طفلاً جيًدا إلى أن التقى ببعض الأشخاص الذين غسلوا دماغه في أوائل العشرينات من عمره، وأنا كنت أقول له دائما أن يبتعد عنهم، ولم يعترف لي أبدا بما كان يفعله، لأنه كان يحبني كثيرا'.

وأوضحت الأم أن ابنها صرف كل أمواله في أفغانستان حيث كان يتخفّى تحت ستار أعمال العائلة، متابعة: "لم يخطر ببالي أبداً أن يصبح في هذا الطريق المخالف، وكنا مستائين للغاية، لم أكن أريد أن يحدث أي شيء من هذا".

وكشفت علياء غانم أن آخر مرة التقت فيها بابنها كانت في أفغانستان عام 1999، مضيفة: "زرناه خارج مدينة قندهار، لقد كان مكانا بالقرب من المطار، وكان سعيدا جدا باستقبالنا، وظهر لنا كل يوم كنا فيه هناك واصطاد حيوانا وأقام وليمة ودعا الجميع لها". 

يشار إلى أن والدة أسامة بن لادن، علياء غانم، هي من أصول سورية، وتحديدا من مدينة اللاذقية الساحلية، وعائلتها "علويّة".

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