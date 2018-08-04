شؤون فلسطينية

فتح: في ذكرى ميلاد الختيار شعب أبو عمار لا تهزه الريح

فتح: في ذكرى ميلاد الختيار شعب أبو عمار لا تهزه الريح
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، إن ياسر عرفات، سيظل أيقونة النضال الوطني وكفاح المستضعفين في الأرض، لافتاً إلى أن إرث أبو عمار الكفاحي، ونضاله ضد الاستعمار وقوى الظلام، كان ملهماً لكل الأحرار في العالم، وستظل حياته ومسيرته من الدروس الخالدة في تاريخ الثورات في العالم.

وأضاف أبو سيف، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت: "لقد آمن أبو عمار بحق شعبه وبقدرة هذا الشعب شعب الجبارين على اجتراح المعجزات، وقاد شعبه العظيم من رماد النكبة إلى جمر الثورة كعنقاء تعرف سر الخلود".

وتابع: "عرفات الصفحة الأولى والأهم في تاريخ كفاح وجهاد شعب فلسطين، وستظل المطالب والأهداف التى استشهد أبو عمار وهو يدافع عنها، أمانة في أعناق كل الفلسطينيين والأحرار في العالم، حتى يعود الحق إلى أصحابه، ويعود الشعب إلى أرضه ويستعيد حريته واستقلاله.

وأكد أبو سيف، على تمسك الحركة بسيرة ونهج الراحل عرفات حتى النصر، مرددة دائماً أن شعب ياسر عرفات جبل لا تهزه الرياح، شامخ مثل الجرمق والكرمل، ثائر مثل بحر يافا وحيفا، مؤمن بحقوقه لا يتنازل عنها، مثلما كان ياسر عرفات.

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