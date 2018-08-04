مباشر | مباراة الفدائي والعراق الودية على ملعب فيصل الحسيني

عربي

سباق التسلح العربي يخلق تنافسية عسكرية جديدة

سباق التسلح العربي يخلق تنافسية عسكرية جديدة
ارشيفية
خاص دنيا الوطن - حياة أبو عيادة
رغم ماتعانيه الدول العربية من أزمات اقتصادية وسياسة، إلا أنها تسعى جاهدة لتسليح قواتها، وإبرام صفقات لشراء الأسلحة، وتزويد عتادها، إضافة لإرسال بعثات تدريب خارج حدودها لجنودها من أجل إكسابهم القدرات العسكرية العالية.

وفي إحصائية نشرت في أواخر العام الماضي، بلغت قيمة الصفقات العسكرية العربية 161 مليار دولار، أغلاها من نصيب السعودية، التي تعتبر أكثر البلاد العربية إنفاقاً على عتادها العسكري، كما أنها تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في الإنفاق العسكري.

ومع هذه الصفقات التي تعدت المليارات، عززت الدول العربية قدراتها العسكرية، فالسعودية وبحسب التسريبات، فإن الصفقة التي أبرمتها مع الولايات المتحدة مكنتها من شراء 153 دبابة M1A1/A2 Abrams هذا الطراز الذي يدمج التسليح المتطور وأحدث الإلكترونيات والحماية، مايمكنه من التواجد في الخطوط الهجومية الأولى.

الصفقة السعودية الأمريكية، التي بلغت 110 مليار دولار مكنتها أيضاً من امتلاك 48 طائرة هليكوبتر طراز شينوك CH-47K التي تمتلك دواراناً أفقياً، بدلاً من نظام دوار رئيسي ودوار خلفي أصغر، مما يسهل من تنقلها في حالة الهجوم، ولتجنب الهجمات الصاروخية، فعززت المملكة خطوط دفاعها بـ 58 منظومة إنذار بالهجمات الصاروخية من طراز AN / AAR-57 و48 مدفعًا رشاشًا من طراز M240H عيار 7.62 مم، حسب تسريبات موقع جيزمودو الأسترالي.

الجيش السعودي وقيادته، أراد أن يصنع الأسلحة محلياً، مما دفعه لإبرام صفقة مع روسينا قدرت قيمتها بثلاثة مليارات، وصفت بالمميزة لأنها لاتقتصر فقط على شراء الأسلحة، بل تفتح المجال لإمكانية التصنيع العسكري للسعودية.

وبالجانب الآخر، سعت قطر بعد حصارها لتعزيز قدراتها العسكرية، فأبرمت صفقة مع واشنطن هي الأغلى في تاريخها بلغت قيمتها 12 مليار دولار مكنتها من شراء مقاتلات إف-15  المعروفة بملكة الأجواء المتعددة الأنواع والقدرات وتمتاز بمقدرتها على حمل صورايخ أي أم 7 أف سبارو وأي أم 20 وتمتلك منظومة ألكترونية فائقة تمكنها من المباغتة والهجوم بشكل احترافي.

لم تكتف قطر بملكة الأجواء بل سعت لإقتناء 24 طائرة من طراز تايفون الطائرة الإعصار الحربية المقاتلة التي تمتلك قدرة عملاقة في عمليات المناورة، وبلغت قيمة الصفقة القطرية البريطانية 8 مليار دولار، إضافة لعدد من الصواريخ، وأيضاً إنشاء برامج تدريبية عسكرية بين البلدين، كما أنها توجهت لفرنسا وأبرمت صفقة لشراء 12 طائرة من طراز رافال بقيمة 1.1 مليار يورو.

ومن تعزيز الأجواء بالمقاتلات التي تعتبر خرافية وقوية، انتقلت قطر لتعزيز أسطولها البحري بـ 8 سفن إيطالية بخمسة مليارات يورو، وأيضاً عززت خطوطها البرية، باتفاق فرنسي لشراء 490 آلية مدرعة من نوع (في بي سي إيه) من مجموعة نكستر الفرنسية، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو، كل هذه التعزيزات جاءت بعد أشهر من الأزمة الخليجية بين دول الخليج.

وبالمقارنة ما بين الجيشين القطري والسعودي، بحسب الإحصائيات العسكرية الأمريكية عام 2018، فإن الجيش السعودي يحتل المرتبة رقم 26 عالمياً بينما يحتل القطري المرتبة رقم 100 بين أقوى 136 جيشاً في العالم.

ولم يغب الجيش المصري العربي الأقوى، حسب التصنيفات العسكرية عن صفقات الشراء، فقد وقع مع روسيا اتفاقية لتزويده 50 طائرة من طراز (ميج 29)، وشراء منظومة دفاع جوي من الطراز (SA-23 )( SA-17)، بالإضافة إلى شراء 46 طائرة من طراز (ka-52) لحاملة الطائرات الميسترال، في صفقة يبلغ مجملها حوالي 5 مليارات دولار.

لم ترد تفاصيل موسعة عن هذه الصفقة التي تعتبر الأضخم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن مصر تسعى لتعزيز قدراتها العسكرية، وتتعاقد مع الدول الكبرى كروسيا وألمانيا وفرنسا، وأمريكا التي تحكمها معها اتفاقية كامب ديفيد، والتي تزودها بالقدرات العسكرية كل عام.

أخبار ذات صلة

شاهد: في اليمن فقط.. صواريخ من فوق رؤوس اللاعبين

شاهد: في اليمن فقط.. صواريخ من فوق رؤوس اللاعبين

سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا

سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا

والدة أسامة بن لادن: أفكار ابني سببها &#34;عبد الله عزام&#34;

والدة أسامة بن لادن: أفكار ابني سببها "عبد الله عزام"

علاء مبارك لوالده: إنت البطل

علاء مبارك لوالده: إنت البطل

الجيش الجزائري يقضي على &#34;أمير الشرق&#34; في القاعدة

الجيش الجزائري يقضي على "أمير الشرق" في القاعدة

السعودية تُعلن استئناف تصدير النفط عبر مضيق &#34;باب المندب&#34;

السعودية تُعلن استئناف تصدير النفط عبر مضيق "باب المندب"

تراجع إنتاج السعودية النفطي خلال الشهر الماضي

تراجع إنتاج السعودية النفطي خلال الشهر الماضي

الصحة العالمية تُحذر من تفشي الكوليرا في اليمن مجدداً

الصحة العالمية تُحذر من تفشي الكوليرا في اليمن مجدداً

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وفاة طفل غرقاً في مسبح منتجع سياحي بغزة

وفاة طفل غرقاً في مسبح منتجع سياحي بغزة

اتلاف طن فواكة وخضراوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بيت لحم

اتلاف طن فواكة وخضراوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بيت لحم

مصرف الصفا يختتم دورة تدريبة حول أساسيات العمل في المصارف الاسلامية

مصرف الصفا يختتم دورة تدريبة حول أساسيات العمل في المصارف الاسلامية

الطفل &#34;كرم قرموط&#34; يعاني من شلل رعاش يناشد الرئيس بتوفير العلاج اللازم

الطفل "كرم قرموط" يعاني من شلل رعاش يناشد الرئيس بتوفير العلاج اللازم

صيدم وعطا الله يختتمان مخيم الشرطي الصغير في رام الله

صيدم وعطا الله يختتمان مخيم الشرطي الصغير في رام الله

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في حوادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في حوادث سير الأسبوع الماضي

بنك الأردن يختتم تدريبًا شاملًا لموظفيه

بنك الأردن يختتم تدريبًا شاملًا لموظفيه

الشرطة تضبط مواد مخدرة بحوزة تاجر في الخليل

الشرطة تضبط مواد مخدرة بحوزة تاجر في الخليل

منوعات

صوت ذكرى&#34;النشاز&#34; أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صوت ذكرى"النشاز" أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صفعة جديدة لـ&#34;تامر حسني&#34; بعد تسريب ألبومه &#34;عيش بشوقك&#34; كاملاً

صفعة جديدة لـ"تامر حسني" بعد تسريب ألبومه "عيش بشوقك" كاملاً

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

فيديو: ريجيم معتز الدمرداش يتسبب في فقدانه لـ30 كيلو.. تعرف عليه

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم &#34;الديزل&#34;

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم "الديزل"

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

شاهد: 1000 وردة لـ&#34;ضحايا التعذيب&#34; على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: 1000 وردة لـ"ضحايا التعذيب" على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

عربي

سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا

سياسي لبناني قد يصبح رئيساً للبرازيل قريبًا

علاء مبارك لوالده: إنت البطل

علاء مبارك لوالده: إنت البطل

الجيش الجزائري يقضي على &#34;أمير الشرق&#34; في القاعدة

الجيش الجزائري يقضي على "أمير الشرق" في القاعدة

تراجع إنتاج السعودية النفطي خلال الشهر الماضي

تراجع إنتاج السعودية النفطي خلال الشهر الماضي