عابد: الإسمنت المتوفر بغزة مصري وسعره 520 بعد ارتفاع الوقود بمصر



وقال عابد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "الذي يدخل الآن إلى قطاع غزة، هو الأسمنت المصري عبر معبر رفح البري، كمساعدات أو كجزء من حل الأزمة الإنسانية، ولكن الكميات بسيطة جداً ولا تفي بغرض 5% من احتياجات القطاع".



وفيما يتعلق بسعر الأسمنت المصري، أكد عابد، أن وزارة الاقتصاد، حددت سعر الأسمنت المصري بـ 480 شيكلاً للطن الواحد للمواطن، يتضمن هامش الربح للمستورد وتجار التجزئة.



وقال: قبل حوالي أسبوع أو ما يزيد هو ارتفع سعر الأسمنت المصري بـ 15 دولار؛ بسبب ارتفاع سعر الغاز في جمهورية مصر العربية، وبالتالي تم تحدد سعر الطن الواحد من الأسمنت المصري من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، بـ 520 شيكلاً للمواطن، ويتضمن هامش الربح للمستورد وتجار التجزئة".

خاص دنيا الوطنأكد الدكتور أيمن عابد، وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، أن سبب ارتفاع الأسمنت بشكل ملحوظ هو إغلاق (معبر كرم أبو سالم) بشكل كامل، ومنع الاحتلال الإسرائيلي بدخوله إلى القطاع حتى عبر ما يسمى (السيستم).