التربية تدعو لتثكيف التصويت للفريق الفلسطيني المشارك في مسابقة "التكنوفيشن" العالمية

دعت وزارة التربية والتعليم العالي، عموم شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، إلى تكثيف التصويت للفريق الفلسطيني المشارك في مسابقة (التكنوفيشن) العالمية، التي تُعنى بتعليم الفتيات من سن 10- 18 عاماً، آليات تطوير تطبيقات للأجهزة الذكية لحل مشكلات تواجه مجتمعاتهن؛ إذ يتم تنظيم المسابقة هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فيها الفريق الفلسطيني، تحت اسم TMWZ (Be a Firefighter).





وأشارت الوزارة إلى أن رابط التصويت للفريق الفلسطيني هو: https://technovationchallenge.org/world-pitch/peoples-choice-award/، داعيةً إلى زيادة حجم التصويت؛ لإعلاء اسم فلسطين في هذه المسابقة، كما باقي المنافسات الدولية التي تألقت فيها فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن