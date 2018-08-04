صحيفة: حماس تبحث مقترحات أممية ومصرية بشأن غزة والقرار بإجماع فصائلي

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (القدس) المحلية، إن لقاءات المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، مستمرة ولم تنته، لافتةً إلى أنه لم يتخذ أي قرار بعد.





وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة والمقربة من الحركة، أن المكتب السياسي، يبحث عدة مقترحات مصرية وأممية، وليس مقترحاً واحداً للخروج بحل واحد من الواقع القائم بغزة.



ونفت المصادر، وفق الصحيفة، ما يشاع حول موافقة حماس على الورقة المصرية للمصالحة، مشيرةً إلى أن ما يجري بحثه عبارة عن بنود يتم التداول بشأنها كل بند لوحده، والبحث فيه بشكل معمق، ومن ثم اتخاذ قرار فيه.وحسب الصحيفة، فقد بينت المصادر، أن الحركة تتعامل بإيجابية كبيرة مع المقترحات المقدمة من قبل الأطراف ذاتها، مشيرةً إلى أن قيادة حماس معنية بأن تصل لحل شامل، يضمن رفع الحصار بشكل كلي عن القطاع، وينهي معاناة السكان.ولفتت الصحيفة، إلى أن الحركة لن تتخذ أي موقف بشأن الهدنة مع إسرائيل، قبل أن تطرحه على الفصائل الفلسطينية لاتخاذ قرار وطني جامع من قبل الكل.ونوهت الصحيفة، وفق مصادرها، إلى أن الحركة ترفض ربط قضية الأسرى الإسرائيليين لديها برفع الحصار، مشيرةً إلى أن قضية الأسرى، ستكون في مرحلة أخرى من الاتفاق، وستكون منفصلة تماماً عن قضية رفع الحصار، ولا يمكن الربط بينهما بشكل مباشر.وأكدت على أن حركة حماس، تريد صفقة أسرى كاملة تضمن في البداية تنفيذ شرطها بالإفراج عن الأسرى، الذين أعيد اعتقالهم بعد صفقة شاليط، ومن ثم الدخول في مفاوضات غير مباشرة حول الصفقة.