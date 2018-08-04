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الجيش الجزائري يقضي على "أمير الشرق" في القاعدة

الجيش الجزائري يقضي على "أمير الشرق" في القاعدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الجزائري، الجمعة، الكشف عن هوية أربعة مسلحين، قتلوا خلال العملية الأمنية المتواصلة بإقليم منطقة بيسي في عزابة، شرقي ولاية سكيكدة.

وأهم هؤلاء القتلى حمودي عمار من ولاية الطارف، والمعروف بلقب (أمير الشرق) لما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب"، والذي التحق بالعمل المسلح سنة 1994، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

أما الثاني فهو رابح بينينال المعروف باسم (عبد الله المتيري) والمنحدر من ولاية سكيكدة، والتحق بالجماعات المسلحة سنة 1995، وكانت مهمته صناعة المتفجرات.

وأوضحت صحيفة (النهار) الجزائرية، أن المسلح الثالث، يُدعى معاذ مزهود من ولاية جيجل، وانضم للجماعات المسلحة سنة 2009.

والقتيل الرابع هو خالد يوسفي المكنى بـ (القعقاع)، وهو من العاصمة، وكان قد التحق بالجماعات المسلحة سنة 2008.

وكان الجيش الجزائري، قد قتل المسلحين الأربعة يوم الأربعاء الماضي، في عملية تمشيط لمنطقة بيسي، التي لا تزال تحت حصار فرق (مغاوير) الجيش.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية العسكرية، تجري تحت إشراف مباشر من قائد الناحية العسكرية الخامسة، وقائد القطاع العملياتي في سكيكدة، وتهدف بحسب الجيش إلى القضاء على المسلحين في المنطقة، التي تم غلقها بالكامل.

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