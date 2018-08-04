دولي

كارثة الحرائق تُطيح بوزير في اليونان

كارثة الحرائق تُطيح بوزير في اليونان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير النظام العام في اليونان، عن استقالته على خلفية حرائق الغابات المدمرة، التي ضربت البلاد، وأودت بحياة 87 شخصاً على الأقل، في منطقة ماتي الساحلية، وذلك بعد أن قضى أياماً في الدفاع عن الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع الكارثة.

وأصدرت الحكومة اليونانية بياناً، أشارت فيه إلى أن رئيس الوزراء، أليكسس تسيبراس قبل استقالة الوزير نيكوس توسكاس خلال اجتماع، بحسب ما نقلته وكالة (أسوشيتد برس).

وفي تغريدة نشرها بعد اجتماعه مع الوزير المستقيل، وجه تسيبراس الشكر لتوسكاس لـ "شجاعته" في التنحي، بحسب ما جاء على موقع (ليبانون ديبيت).

يذكر، أن الوزير المستقيل تعرض إلى جانب بعض مسؤولي الحكومة؛ لانتقاد شديد من قبل أحزاب المعارضة اليونانية، على خلفية طريقة استجابة الحكومة للحرائق المدمرة في منطقة ماتي، ولإصراره في مؤتمر صحفي على أنه لم يجد أخطاء كبرى في التعامل مع الحالة الطارئة.

وركز المنتقدون على غياب أي مسعى رسمي لإجلاء السكان قبل وصول الحرائق إلى ماتي، وقالوا: إن أحد عناصر الشرطة سمح حتى بحركة السير إلى منطقة الحرائق، وذلك فضلاً عن تأجيل الإعلان عن حالات الوفاة الأولى.

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