تراجع إنتاج السعودية النفطي خلال الشهر الماضي





وكانت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأمريكي، قد تراجعت بأكثر من 7% خلال تموز/ يوليو الماضي، وهو أكبر تراجع شهري خلال عامين، في ظل مؤشرات على عودة ظهور الفائض في بعض أجزاء سوق النفط العالمية.

مليون برميل يومياً، مقابل 10.489 مليون برميل يومياً في حزيران/ يونيو الماضي، بحسب ما جاء على موقع (القدس العربي).وجاء تراجع الإنتاج السعودي، رغم وعود وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بزيادة إنتاج بلاده، وغيرها من دول (أوبك) وحلفائها بمقدار مليون برميل يومياً من أجل "ضمان التوازن في السوق".ويشير تراجع إنتاج السعودية من النفط خلال الشهر الماضي، إلى أنها لم تتمكن من إيجاد عدد كاف من العملاء، الذين يشترون النفط بما يبرر زيادة إنتاجها إلى مستويات قياسية.