شؤون فلسطينية

بيراوي: سفينة "حرية" تعرضت للاعتداء الإسرائيلي وتم التعامل بعنف معها

بيراوي: سفينة "حرية" تعرضت للاعتداء الإسرائيلي وتم التعامل بعنف معها
رام الله - دنيا الوطن
أكد زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، والعضو المؤسس في تحالف اسطول الحرية اعتقال قوات البحرية الاسرائيلية (12) ناشطاً دولياً من خمسة دول كانوا على متن سفينة "حرية" المتجهة لكسر الحصار عن غزة.

وأكد بيراوي في بيان صحفي صدر عنه اليوم السبت 4-8-2018 أن جنود الاحتلال الإسرائيلي تعاملوا بعنف مع المتضامنين الدوليين.

وقال بيراوي "تكرار هذه الجرائم الإسرائيلية بحق المتضامنين الدوليين، وبحق سفن كسر الحصار، يؤكد طبيعة دولة الاحتلال كدولة خارجة على القانون وأنها لا تقيم وزناً لحقوق الانسان".

وطالب دول العالم الحر ببذل جهد حقيقي للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار ووضع حد لهذه القرصنة الإسرائيلية .

وأضاف بيراوي "رسالة سفن الحرية وصلت لغزة والعالم، والاعتداءات الإسرائيلية بحق السفن سيزيد من وتيرة التضامن الدولي السلمي على كافة الصعد، وأن جهود كسر الحصار وإنهاء الاحتلال لن تتوقف".

وجدد بيراوي التأكيد على أن سفن كسر الحصار هي جهد شعبي سلمي وقانوني لا تشكل تهديداً لدولة الاحتلال، وهي حملة اعلامية وسياسية لفضح ممارسات الاحتلال واظهار حقيقتها كدولة عنصرية وخارجة على القانون، مؤكداً أنها تحمل رسالة حب وسلام وأمل للشعب الفلسطيني الذي يعاني من جريمة الحصار منذ 12 عاما".

وشدد بيراوي على أن المتضامنين الدوليين المشاركين في سفن كسر الحصار، والمشاركين في كافة الأنشطة التضامنية مع غزة، يقومون بواجبهم القانوني والإنساني المطلوب منهم، وهو واجب كل أحرار العالم تجاه غزة.

وقال بيراوي" سفن الحرية قد تكون صغيرة بحجمها، لكنها كبيرة برسالتها وتضامنها، وهي مقدرة جداً من الفلسطينيين عموماً ومن اهلنا في غزة على وجه الخصوص".

أخبار ذات صلة

خبير سياسي: زواج النُخب الاقتصادية مع السياسية يُعيق عمل الحكومة

خبير سياسي: زواج النُخب الاقتصادية مع السياسية يُعيق عمل الحكومة

وفق وزير المالية.. الحكومة السابقة تركت &#34;الجمل بما حمل&#34; والحمد الله قلّص العجز

وفق وزير المالية.. الحكومة السابقة تركت "الجمل بما حمل" والحمد الله قلّص العجز

بأنامل سيدة.. شاهد: دُمي من الصوف يصل ثمنها 100 دولار في رام الله

بأنامل سيدة.. شاهد: دُمي من الصوف يصل ثمنها 100 دولار في رام الله

طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا ولا إصابات

طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا ولا إصابات

غداً.. انطلاق رحلة بحرية من القطاع للعالم عبر ميناء غزة

غداً.. انطلاق رحلة بحرية من القطاع للعالم عبر ميناء غزة

عساف: نستند لقوة الموقف الفلسطيني أمام محكمة الاحتلال العليا بخصوص (الخان الأحمر)

عساف: نستند لقوة الموقف الفلسطيني أمام محكمة الاحتلال العليا بخصوص (الخان الأحمر)

المجلس المركزي يناقش أربعة ملفات.. وكلمة مهمة للرئيس عباس

المجلس المركزي يناقش أربعة ملفات.. وكلمة مهمة للرئيس عباس

رملاوي: الأمور تتجه للسيطرة على حالات التسمم الناجمة عن تلوث بكتيري ببيت فوريك

رملاوي: الأمور تتجه للسيطرة على حالات التسمم الناجمة عن تلوث بكتيري ببيت فوريك

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

بيراوي: سفينة &#34;حرية&#34; تعرضت للاعتداء الإسرائيلي وتم التعامل بعنف معها

بيراوي: سفينة "حرية" تعرضت للاعتداء الإسرائيلي وتم التعامل بعنف معها

طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا ولا إصابات

طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا ولا إصابات

عساف: نستند لقوة الموقف الفلسطيني أمام محكمة الاحتلال العليا بخصوص (الخان الأحمر)

عساف: نستند لقوة الموقف الفلسطيني أمام محكمة الاحتلال العليا بخصوص (الخان الأحمر)

رملاوي: الأمور تتجه للسيطرة على حالات التسمم الناجمة عن تلوث بكتيري ببيت فوريك

رملاوي: الأمور تتجه للسيطرة على حالات التسمم الناجمة عن تلوث بكتيري ببيت فوريك

الحساينة ونظيره الأردني يتفقدان مدينة الحجاج على الجانب الأردني

الحساينة ونظيره الأردني يتفقدان مدينة الحجاج على الجانب الأردني

الخضري يستنكر اعتقال متضامنين أجانب حاولوا الوصول لغزة بحراً

الخضري يستنكر اعتقال متضامنين أجانب حاولوا الوصول لغزة بحراً

مناشدة للرئيس: ابني يتجه للموت المحقق أمامي بسبب رفض الطبيب معالجته

مناشدة للرئيس: ابني يتجه للموت المحقق أمامي بسبب رفض الطبيب معالجته

منوعات

صوت ذكرى&#34;النشاز&#34; أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صوت ذكرى"النشاز" أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم &#34;الديزل&#34;

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم "الديزل"

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

شاهد: 1000 وردة لـ&#34;ضحايا التعذيب&#34; على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: 1000 وردة لـ"ضحايا التعذيب" على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

عربي

الجيش الجزائري يقضي على &#34;أمير الشرق&#34; في القاعدة

الجيش الجزائري يقضي على "أمير الشرق" في القاعدة

تراجع إنتاج السعودية النفطي خلال الشهر الماضي

تراجع إنتاج السعودية النفطي خلال الشهر الماضي

الصحة العالمية تُحذر من تفشي الكوليرا في اليمن مجدداً

الصحة العالمية تُحذر من تفشي الكوليرا في اليمن مجدداً

مظاهرات عراقية حاشدة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية

مظاهرات عراقية حاشدة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية