بأنامل سيدة.. شاهد: دُمي من الصوف يصل ثمنها 100 دولار في رام الله





تقول أبو زيد، خلال تقرير للزميل محمد اشتيه: بدأت أول تصميم لي ونجح، ثم بدأت العمل لوحدي، وتصميم الأشكال دون الاستعانه بـ (اليتيوب)، وكل عملي من رأس العروسة حتى قدمها، شغل الصنارة والإبرة، دون الاستعانة بأي أدوات أخرى.





الجدير بالذكر، أن بداية عملها كانت مجرد هواية، سخرتها لتصبح مهنتها الحالية، وسط طموح برفع اسم بلدها، ووضع علامة "صُنع في فلسطين) ليصل إلى كل أنحاء العالم، خاصة وأن جودة منتوجاتها، تضاحي مثيلاتها المستوردة، بل وتتفوق عليها، ليصل ثمنها إلى 100 دولار.





وأضافت أبو زيد: "بشتغل على الدمية من أولها لآخرها بالصوف.. عيونها بعملهم بالإبرة، وكمان بشتغل على تصميم الملابس لكل دُمية".









رام الله - دنيا الوطنتُتْقِن الفلسطينية هالة أبو زيد، من قرية دير قديس، صناعة الدُمى من الصوف، بطريقة يدوية وباحترافية عالية، إضافة إلى تصمم الدمى بأشكالها وأحجامها المختلفة، رُغم أن أدواتها متواضعة، ولا تتخطى الإبرة والخيط والصنارة.