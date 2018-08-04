شؤون فلسطينية

طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا ولا إصابات

طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا ولا إصابات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرة استطلاع إسرائلية، اليوم السبت، بصاروخ واحد، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شرقي جباليا شمال قطاع غزة، فيما لم يُبلغ عن وقوع إصابات بينهم.

إسرائيليا، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفذت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي، هجوماً على خلية، أطلقت بالونات حارقة من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات".

وتواصل طائرات الاستطلاع الإسرائيلي، بشكل شبه يومي، استهدافها للشبان الفلسطينيين، بسبب إطلاقهم البالونات الحارقة والطائرات الورقية نحو المستوطنات.

يذكر، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت أمس الجمعة، نقطة رصد تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بعد أن تسللت مجموعة من الشبان الفلسطينيين عبر السياج جنوب قطاع غزة، واستولت على معدات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

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