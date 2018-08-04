غداً.. انطلاق رحلة بحرية من القطاع للعالم عبر ميناء غزة

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة، أن غداً الأحد، ستنطلق رحلة بحرية جديدة من القطاع تجاه العالم.





جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، اليوم السبت، عقب سيطرة بحرية الاحتلال الإسرائيلي على سفينة (حرية)، التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة.





وحملت الهيئة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة المشاركين بسفن كسر الحصار، مطالبة بإطلاق سراح قبطان السفينة.





وأكدت، أن مسيرات كسر الحصار مستمرة، ولن تتوقف رغم اعتداءات الاحتلال واعتراضها.

















رام الله - دنيا الوطن