عساف: نستند لقوة الموقف الفلسطيني أمام محكمة الاحتلال العليا بخصوص (الخان الأحمر)

رام الله - دنيا الوطن

أكد وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قوة الموقف الفلسطيني أمام محكمة الاحتلال العليا فيما يتعلق بقرية (الخان الأحمر) المهددة بالهدم والترحيل.

وقال عساف لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح السبت: إن محامي قرية (الخان الأحمر)، استندوا في مرافعاتهم أمام المحكمة، إلى ملفات تُؤكد أن أرض الخان فلسطينية، بملكية خاصة، وهناك عقد تأجير بين ملاك الأرض وساكني التجمع، إضافة إلى أن قضية الترحيل غير قانونية، حتى لو تم هدم القرية.

وتوقع عساف، أن تُعيد المحكمة النظر في القضية الجمعة المقبل أو في موعد آخر، حيث من المقرر، أن تستمع المحكمة الاثنين المقبل لرد الاحتلال، حول أسباب هدم (الخان الأحمر) على أن يتم الاستماع للرد الفلسطيني يوم الجمعة.

وشدد عساف على أن المحكمة العليا، جزء من منظومة الاحتلال، وبالتالي لا تبنى آمال كبيرة عليها، وإنما على الحق الفلسطيني والإرادة الشعبية الرافضة لهذه الانتهاكات، والتي تقف في وجه مخططات الاحتلال.