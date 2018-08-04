المجلس المركزي يناقش أربعة ملفات.. وكلمة مهمة للرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الوطني، محمد صبيح: إن الموعد النهائي لجلسة المجلس المركزي، تم تحديده في يومي الخامس عشر والسادس عشر الجاري، بعد مشاورات دقيقة، تمت بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون.وأضاف صبيح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح السبت، أن جدول الأعمال والدعوات، وزعت على أعضاء المجلس المركزي، مشيراً إلى أن الرئيس عباس، سيلقي كلمة مهمة وشاملة، خلال دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين.وأوضح صبيح، أن اللجان التي شكلتها اللجنة التنفيذية لتنفيذ قرارات المجلس الوطني، ستعرض على المجلس المركزي توصياتها من خلال 4 محاور، أهمها: الوضع الداخلي، إذ ستطرح ما توصلت إليه حول المصالحة، ومخيم اليرموك، وقضيتي الأسرى واللاجئين، والمحور الثاني: سيبحث ضرورة التحرك على المستوى العربي لمواجهة إسرائيل، وما تقوم به دولياً ضد القضية الفلسطينية.واشار صبيح إلى أن المحور الثالث: يتعلق بالمستوى الدولي لاسيما وأن هناك سياسة دولية جديدة تتشكل بعيداً عن أمريكا، فيما سيبحث المحور الرابع: العلاقة مع إسرائيل، والاتفاقيات الموقعة معها.