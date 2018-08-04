رملاوي: الأمور تتجه للسيطرة على حالات التسمم الناجمة عن تلوث بكتيري ببيت فوريك

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الصحة، د أسعد رملاوي، أن الأمور تتجه للسيطرة على حالات التسمم الناجمة عن تلوث بكتيري في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.وكشف رملاوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح السبت، عن 30 حالة تسمم بالأمس ناجمة عن انتقال العدوى بين المواطنين، ووجود عوامل مساعدة مثل قلة الاهتمام بالنظافة.وأضاف رملاوي، أن الفحوصات المخبرية، بينت وجود نوع من البكتيريا في المياه، مشيراً إلى أن طواقم وزارة الصحة، أجرت عمليات مسح لجميع المنازل في القرية؛ للتأكد من أنه تم التخلص من البكتيريا، والسيطرة على مصدر التلوث.ودعا رملاوي، المواطنين لاسيما الأطفال وكبار السن إلى الاهتمام بالنظافة، واستخدام المواد المعقمة، حتى تتم السيطرة على البكتيريا نهائياً، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيعقد اليوم، لإعادة ضخ المياه إلى منازل القرية.