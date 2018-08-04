شؤون فلسطينية

مجدلاني: هدنة غزة مقابل رفع الحصار لا يتناسب وحجم التضحيات

مجدلاني: هدنة غزة مقابل رفع الحصار لا يتناسب وحجم التضحيات
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إن الحديث عن هدنة من خمس إلى عشر سنوات في قطاع غزة؛ لرفع الحصار المفروض عليه، لا يتناسب وحجم التضحيات، وما قدم من شهداء وجرحى.

وأضاف مجدلاني في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح السبت، أن رفع الحصار وتحقيق هدنة كان بالإمكان أن يتحقق بدون وجود كل هذه الخسائر من خلال تحقيق الوحدة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام.

وأعرب مجدلاني عن أمله بألا يكون الحل السياسي وتحقيق هدنة مع إسرائيل بديلاً عن إنهاء الانقسام، قائلاً: إن الحل السياسي يعزز في أوساط بعض قيادة حماس نزعة استمرار الانقسام، مؤكداً على ضرورة الإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية لتعزيز وحدتنا الداخلية.

وحول التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، توقع مجدلاني، أن يستمر في ظل البحث عن حل سياسي لوضع شروط وضوابط تكفل استمرار التهدئة، التي يمكن أن تتحول إلى هدنة من خمس إلى عشر سنوات.

من جهة ثانية، وفيما يتعلق بعقد جلسة المجلس المركزي في منتصف الشهر الجاري، شدد مجدلاني على ضرورة عقده في المرحلة القادمة بصورة دائمة ومتواصلة؛ ليأخذ دوره كبرلمان مصغر لدولة فلسطين، وخاصة بعد تخويله بكافة صلاحيات المجلس الوطني.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن كافة التحضيرات لعقد دورة المجلس المركزي، أُنجزت، وبدأ توزيع الدعوات، مشيراً إلى أنه سيعرض على المجلس المركزي التوصيات التي اعتمدتها اللجنة العليا؛ لتنفيذ قرارات المجلس الوطني.

وأكد مجدلاني، أن المجلس المركزي، سيتخذ قرارات وخطوات مهمة، خلال جلسته التي ستعقد في الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري بمدينة رام الله، وخاصة فيما يتعلق بتحديد العلاقة مع إسرائيل.

أخبار ذات صلة

خبير سياسي: زواج النُخب الاقتصادية مع السياسية يُعيق عمل الحكومة

خبير سياسي: زواج النُخب الاقتصادية مع السياسية يُعيق عمل الحكومة

بيراوي: سفينة &#34;حرية&#34; تعرضت للاعتداء الإسرائيلي وتم التعامل بعنف معها

بيراوي: سفينة "حرية" تعرضت للاعتداء الإسرائيلي وتم التعامل بعنف معها

وفق وزير المالية.. الحكومة السابقة تركت &#34;الجمل بما حمل&#34; والحمد الله قلّص العجز

وفق وزير المالية.. الحكومة السابقة تركت "الجمل بما حمل" والحمد الله قلّص العجز

بأنامل سيدة.. شاهد: دُمي من الصوف يصل ثمنها 100 دولار في رام الله

بأنامل سيدة.. شاهد: دُمي من الصوف يصل ثمنها 100 دولار في رام الله

طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا ولا إصابات

طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا ولا إصابات

غداً.. انطلاق رحلة بحرية من القطاع للعالم عبر ميناء غزة

غداً.. انطلاق رحلة بحرية من القطاع للعالم عبر ميناء غزة

عساف: نستند لقوة الموقف الفلسطيني أمام محكمة الاحتلال العليا بخصوص (الخان الأحمر)

عساف: نستند لقوة الموقف الفلسطيني أمام محكمة الاحتلال العليا بخصوص (الخان الأحمر)

المجلس المركزي يناقش أربعة ملفات.. وكلمة مهمة للرئيس عباس

المجلس المركزي يناقش أربعة ملفات.. وكلمة مهمة للرئيس عباس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

بيراوي: سفينة &#34;حرية&#34; تعرضت للاعتداء الإسرائيلي وتم التعامل بعنف معها

بيراوي: سفينة "حرية" تعرضت للاعتداء الإسرائيلي وتم التعامل بعنف معها

طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا ولا إصابات

طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من الشبان شرقي جباليا ولا إصابات

عساف: نستند لقوة الموقف الفلسطيني أمام محكمة الاحتلال العليا بخصوص (الخان الأحمر)

عساف: نستند لقوة الموقف الفلسطيني أمام محكمة الاحتلال العليا بخصوص (الخان الأحمر)

رملاوي: الأمور تتجه للسيطرة على حالات التسمم الناجمة عن تلوث بكتيري ببيت فوريك

رملاوي: الأمور تتجه للسيطرة على حالات التسمم الناجمة عن تلوث بكتيري ببيت فوريك

الحساينة ونظيره الأردني يتفقدان مدينة الحجاج على الجانب الأردني

الحساينة ونظيره الأردني يتفقدان مدينة الحجاج على الجانب الأردني

الخضري يستنكر اعتقال متضامنين أجانب حاولوا الوصول لغزة بحراً

الخضري يستنكر اعتقال متضامنين أجانب حاولوا الوصول لغزة بحراً

مناشدة للرئيس: ابني يتجه للموت المحقق أمامي بسبب رفض الطبيب معالجته

مناشدة للرئيس: ابني يتجه للموت المحقق أمامي بسبب رفض الطبيب معالجته

منوعات

صوت ذكرى&#34;النشاز&#34; أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

صوت ذكرى"النشاز" أقدم خلافات أحلام مع الفنانين.. صالحتها بعد وفاتها بـ 12 عاماً

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم &#34;الديزل&#34;

بالتفاصيل: حذف مشاهد ياسمين صبري من فيلم "الديزل"

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

فيديو.. ريهام عبد الغفور: محدش كان بيعجب بيا لأني رفيعة

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

من لعبة البوكر لعشق الرضاعة الطبيعية.. أشياء يدمنها المشاهير تعرف عليها

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

فتاة فرنسية بملابس مثيرة تثير غيرة أحلام على زوجها.. شاهد تعليقها المُضحك

شاهد: 1000 وردة لـ&#34;ضحايا التعذيب&#34; على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: 1000 وردة لـ"ضحايا التعذيب" على ضريحها.. مي سكاف إلى مثواها الأخير

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

شاهد: شاب يُقلد أصوات الرئيسين محمود عباس وصدام حسين والفنان فراجين وآخرين

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

السبب الحقيقي لطلاق حليمة بولند غير متوقع.. هذا ما أجبرها على فعله

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

كيم كرداشيان تكشف وزنها الحقيقي.. أقل مما تبدو عليه

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

في حوار نادر.. رشدي أباظة يكشف ما يجذبه بالمرأة وولادته أول غلطة في حياته

عربي

الجيش الجزائري يقضي على &#34;أمير الشرق&#34; في القاعدة

الجيش الجزائري يقضي على "أمير الشرق" في القاعدة

تراجع إنتاج السعودية النفطي خلال الشهر الماضي

تراجع إنتاج السعودية النفطي خلال الشهر الماضي

الصحة العالمية تُحذر من تفشي الكوليرا في اليمن مجدداً

الصحة العالمية تُحذر من تفشي الكوليرا في اليمن مجدداً

مظاهرات عراقية حاشدة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية

مظاهرات عراقية حاشدة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية