الحساينة ونظيره الأردني يتفقدان مدينة الحجاج على الجانب الأردني

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة، ونظيره الأردني يحيى الكسبي، اليوم، مع رئيس جهاز المخابرات العامة في جسر الملك حسين، ورئيس الأمن العام، ومسؤول الجمارك وعدد من المسؤولين، وذلك خلال زيارة، قام بها الوزير ونظيره الأردني لمدينة الحجاج على الجانب الأردني، وذلك للاطلاع على أهم الإنجازات في المدينة.و أكد المسؤولون من الجانب الأردني على أن المدينة، ستستقبل هذا العام حجاج دولة فلسطين من الضفة والقدس، ومناطق فلسطينيي 1948، حيث إن هذه المدينة هي بتمويل من دولة فلسطين.من جانبه، أشار الحساينة إلى أن هذا التمويل، جاء لتسهيل إجراءات الحجاج، والعمل على تحقيق الراحة المرجوة لحجاج بيت الله الحرام.وشكر الحساينة، الجانب الأردني على تفهمهم لمتطلبات الجانب الفلسطيني لتحقيق الراحة والابتعاد عن الإجراءات التي تتسبب في تأخير الحجاج بسبب الأزمات، حيث إن هذه المدينة، ستعمل على الفصل التام بين المسافرين والحجاج.