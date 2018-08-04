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الجنود الإسرائيليون رموا ناشطاً من الطابق العلوي إلى السفلي بسفينة كسر الحصار

الجنود الإسرائيليون رموا ناشطاً من الطابق العلوي إلى السفلي بسفينة كسر الحصار
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال ناشطان سويديان مشاركان في السفن، التي انطلقت مؤخرًا باتجاه قطاع غزة؛ لكسر الحصار: إن جنود الاحتلال، اعتدوا بشتى الطرق على المشاركين في السفينة، دون أية مراعاة لكونهم سلميين.

وأضاف الناشطان: جنود البحرية الإسرائيلية، انهالوا بالضرب علينا، ورموا ناشطاً من الطابق العلوي إلى السفلي من السفينة، ثم تعرضنا للتعذيب داخل زنازينهم على مدار 4 أيام.

بدوره، استنكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي، متضامنين أجانب بعد السيطرة على سفينة حرية (السفينة الثانية في أسطول الحرية 2018) خلال رحلتها تجاه قطاع غزة.

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