الجنود الإسرائيليون رموا ناشطاً من الطابق العلوي إلى السفلي بسفينة كسر الحصار

بدوره، استنكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي، متضامنين أجانب بعد السيطرة على سفينة حرية (السفينة الثانية في أسطول الحرية 2018) خلال رحلتها تجاه قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال ناشطان سويديان مشاركان في السفن، التي انطلقت مؤخرًا باتجاه قطاع غزة؛ لكسر الحصار: إن جنود الاحتلال، اعتدوا بشتى الطرق على المشاركين في السفينة، دون أية مراعاة لكونهم سلميين.وأضاف الناشطان: جنود البحرية الإسرائيلية، انهالوا بالضرب علينا، ورموا ناشطاً من الطابق العلوي إلى السفلي من السفينة، ثم تعرضنا للتعذيب داخل زنازينهم على مدار 4 أيام.