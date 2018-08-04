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شؤون فلسطينية

مناشدة للرئيس: ابني يتجه للموت المحقق أمامي بسبب رفض الطبيب معالجته

مناشدة للرئيس: ابني يتجه للموت المحقق أمامي بسبب رفض الطبيب معالجته
تعبيرية
بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس حفظه الله .

وزير الصحة :جواد عواد المحترم


تحية الوطن والبناء وبعد:

الموضوع : استكمال علاج ابني الراقد في مستشفيات القطاع.

لقد أصيب ولدي أحمد جهاد العايدي البالغ من العمر 17 عاماً في مناسبة يوم الأرض الذي صادف 30- 3- 2018 إصابة بليغة الخطورة في الرأس سببت له شلل عام وغياب عن الوعي من تلك اللحظة، وبناءً على أوامركم بعلاج جميع المصابين في مسيرات العودة، تم نقل ولدي بعد شهر من إصابته إلى المستشفى الاستشاري العربي في رام الله، خلال هذا الشهر الذي قضاه في إصابته بغزة تعرض إلى مضاعفات شديدة من عملية رأسه والتهابات في مختلف أجهزته الحيوية المهمة وتسمم في الدم وعجزت مستشفى الشفاء عن التعامل مع حالته ، بعد تحويله إلى رام الله قام المستشفى الاستشاري العربي بتقديم العلاج المناسب له والذي جعل ولدي ينجو من الموت المؤكد، وخلال هذه الفترة كان الموت يقترب رويداً ويبتعد رويداً حتى تحسنت حالته بفضل الله والمهنية العالية التي يتمتع بها أطباء المستشفى المذكور، وبعد فترة تم نقل ولدي لاستكمال العلاج في الجمعية العربية للتأهيل في بيت جالا لكن حالته تردت للفور وكاد أن يفارق الحياة.

عندما بدأ الأمل يدب في كل أرجائي وأرجاء الأسرة والذين أصبح حلمهم أن يروا ابنهم وهو يعود واقفاً على قدميه وقد تماثل للشفاء، تم تحويل ابني إلى مشفى الأمل للتأهيل في غزة لاستكمال العلاج الطبيعي بعدما تجاوزنا مرحلة الخطورة التي وصلنا لها في بيت جالا، حيث تم إرسال تقاريره الطبية إلى المشفى المذكور "الأمل" قبل أسبوع من وصولنا إلى غزة وقد وافقوا على استقبال الحالة، لأفاجأ بعد يوم ونصف من عودتي لغزة وخضوعه للعلاج الطبيعي والتأهيل فيها بقرار رفضه من الطبيب الذي وافق على استقبال حالته ومن المشفى، هذا عدا عدم تزويده بالأدوية المحددة له والمزودة للمشفى خلال اليوم والنصف أبداً، تم تحويل ابني بسبب تراجع حالته إلى مجمع الشفاء الطبي في غزة وهو الآن في وضع حرج جداً ولا يحصل على العلاج الطبيعي ويعاني من مشاكل بالغة الخطورة وأطباء مجمع الشفاء عاجزين عن التعامل مع حالته بعد كل التحسن الذي طرأ على حالته في المستشفى الاستشاري العربي.

أنا حين أنظر إلى ولدي الملقى على السرير و قد تردّى وضعه أشعر أنه يتجه إلى الموت المحقق في حالة بقائه في غزة حيث لا يوجد العلاج الكافي والمناسب لحالته.

وعليه أطلب من سيادتكم تحويله فوراً وإعادته إلى المستشفى الاستشاري العربي حيث هناك الأطباء الذين أشرفوا على حالته لما يزيد عن ثلاث أشهر وثم إرسال ابني سواء إلى المملكة الأردنية الهاشمية أو حيث يوجد العلاج المناسب والملائم لحالته.

اكتب هذا وأنا على يقين أنّ ابني سيلقى الرعاية التامه من قبلكم .

ابنتكم عفاف عبد الرحمن العايدي

والدة الطفل المصاب أحمد جهاد العايدي

رقم الجوال: 0592259775

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