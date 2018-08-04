شاهد: ضحكات الرئيس ياسر عرفات مع الشهيد عبد العزيز الرنتيسي

رام الله - دنيا الوطنانتشر شريط فيديو أرشيفي، للرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، خلال زيارة قام بها الرئيس للشهيد الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس.وخلال الزيارة، قدم الشهيد عبد العزيز الرنتيسي للسلام على الرئيس أبو عمار، وجمعتهما ضحكات ومزاح، وسط سعادة الحاضرين، في حين ألقى عرفات آنذاك كلمة وحدوية، شدد فيها على قدسية مدينة القدس، وأنه بانتظار اليوم الموعد بالصلاة في الأقصى، ليرد الشيخ ياسين عليه، إن شاء الله سنصلي سويًا في الأقصى.