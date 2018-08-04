دولي

لتصل لـ 0%.. بوتين يوقع على قانون خفض رسوم تصدير النفط

لتصل لـ 0%.. بوتين يوقع على قانون خفض رسوم تصدير النفط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانوناً بشأن التخفيض التدريجي، بما يصل إلى الصفر، من رسوم التصدير على النفط، في إطار المناورة الضريبية بصناعة النفط.

وحسب وكالة (سبوتنك) للأنباء، فقد جاء في الوثيقة ذات الصلة، التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، تنص المناورة الضريبية على أن رسوم التصدير على النفط، ستنخفض من الـ 30 بالمئة الحالية إلى 0%، في غضون ست سنوات، بدءاً من 2019، مع زيادة متزامنة على ضريبة استخراج المعادن للنفط لمدة ثلاث سنوات.

ولهذا الغرض، يتم إدخال تعديلات على القانون الاتحادي "بشأن التعريفة الجمركية" وعلى قانون الضرائب. وتم اعتماده من قبل مجلس الدوما، وقد وافق مجلس الاتحاد بالفعل على كلتا الوثيقتين.بالإضافة إلى تخفيض الرسوم، فإنه ينص على حق الحكومة في حالة القوة القاهرة، وبالذات زيادة حادة في أسعار الوقود في السوق المحلية، بفرض رسوم إضافية على تصدير المنتجات النفطية.

وتُمنح الحكومة الحق في زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة وسلع البنزين المباشرة حتى 60% من الرسوم على النفط في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تزيد عن 15%.

في وقت سابق، أقر مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، قانوناً يسمح للحكومة بزيادة رسوم التصدير على مثل هذه المنتجات النفطية حتى 90% من الرسوم على النفط بحلول نهاية عام 2018، والآن رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة، والبنزين التجاري هي 30% من معدل الضريبة على النفط، وللبنزين 55%.

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