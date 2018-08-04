صحيفة: تَوَجُّه داخل منظمة التحرير لدمج هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير





مادة (1) تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين على النحو الآتي: قدري عمر أبو بكر رئيساً، وجمال حويل عضواً، وعبد الفتاح دولة عضواً، وفدوى العباسي عضواً، ومحمد حسن جبارين عضواً، وسليم الزريعي عضواً، وشريف عطا الله عضواً، وعبد الله أبو سمهدانة عضواً، وأحمد الصباح عضواً.



رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (العربي الجديد)، أن هناك توجهاً داخل منظمة التحرير الفلسطينية، لدمج هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمؤسسة واحدة.وقرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة قدري أبو بكر، خلفاً لرئيس الهيئة عيسى قراقع.وجاء في نص القرار: "استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018 بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتحقيقاً للمصلحة العامة.