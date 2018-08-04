الصحة العالمية تُحذر من تفشي الكوليرا في اليمن مجدداً

رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية: إن اليمن ربما يكون على شفا تفشٍ جديد للكوليرا، قد يزيد خلاله معدل الوفيات بسبب انتشار سوء التغذية.







وأوضحت المنظمة، وفق ما أوردت وكالة (رويترز) للأنباء، أن الأمم المتحدة تأمل في وقف إطلاق النار بشمال البلاد للسماح بالتطعيم ضد الكوليرا.



ولم يشهد شمال اليمن قط حملة للتطعيم من الكوليرا عن طريق الفم، لكن ثلاثة آلاف من العاملين في مجال الصحة يعتزمون تطعيم أكثر من 500 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة المقبلة في مدينة الحديدة ومحيطها، حيث إن المدينة هي الميناء الرئيسي في البلاد، وعنصر مهم في خطط الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للحرب.

وقال بيتر سلامة، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة: "شهدنا موجتين كبيرتين من وباء الكوليرا في السنوات الأخيرة، وللأسف تشير البيانات التي اطلعنا عليها خلال الأيام والأسابيع الماضية إلى أننا ربما نكون على شفا موجة ثالثة كبيرة من وباء الكوليرا في اليمن".وأضاف سلامة: "ندعو كل أطراف الصراع للعمل بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي واحترام طلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الالتزام بتهدئة تستمر ثلاثة أيام كاملة، والتخلي عن السلاح للسماح لنا بتطعيم السكان المدنيين ضد الكوليرا".